El espacio expositivo Pacífico 54 acoge la muestra 'En clave de luz' del grupo fotográfico malagueño Aula7 - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) - El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge desde este jueves la muestra 'En clave de luz', del grupo fotográfico malagueño Aula7.

La exposición, que se puede visitar hasta el 10 de julio, gira en torno a la música y el baile, y reúne 79 trabajos de 29 fotógrafos, han indicado desde la Diputación en un comunicado.

El vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, que ha visitado la muestra en su primer día en el espacio expositivo de la Diputación, ha destacado la extensa trayectoria de este grupo fotográfico malagueño "que, de hecho, celebró su 40 aniversario en este mismo espacio Pacífico 54 con una muestra conmemorativa", ha recordado.

Aula7, que forma parte de la Federación Andaluza de Fotografía, ha organizado numerosas muestras y exposiciones, cuenta con varios premios y reconocimientos, y entre sus miembros hay fotógrafos de consolidado prestigio nacional.

Los fotógrafos que exponen sus trabajos en la muestra son Juan Agüera, José María Ariño, Joaquín Cámara, Mª Ángeles Carmona, Javier Casquero, Yolanda Corral, Salvador del Río, Carmen Durán, Rafael Fernández, Raquel Frías, Carmen Gálvez, Francisco González, Salvador López, Siro López, Fernando López, Andrés Lozano, Charo Lozano, Lola Maese, Ramón Palomo, Francisco Pavón, José Manuel Rey, Agustín J. Rodríguez, Ana Ruiz, Antonio Ruiz, José Ramón San José, Fátima Sánchez, Mercedes Sánchez, Rafael Santiago y Paz Unghetti.