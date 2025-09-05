España cree "increíble" la "solución" de Puente a problemas en trenes: "A lo mejor hay que pagar demasiados chantajes"

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha considerado "increíble" la "solución" del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que habrá dos años más de incidencias en trenes y le ha dicho que "tendría que hacer una reflexión". "A lo mejor es que hay que pagar demasiados chantajes y privilegios al independentismo y no hay dinero para lo realmente importante que son los mantenimientos de nuestro transporte ferroviario", ha apostillado.

"A lo mejor es que no se invierte lo suficiente en mantenimiento, a lo mejor es que no tenemos Presupuestos Generales del Estado para esos mantenimientos", ha asegurado España, en declaraciones a los periodistas en una visita a la localidad malagueña de Vélez-Málaga, incidiendo en que considera "increíble que la solución que dé el ministro es decir que los españoles tienen que aguantarse con dos años más de averías", en algo que, ha dicho, "era la joya de la corona".

Según ha apuntado, "habrá que hacerse muchas preguntas de qué está pasando en este país" porque, ha dicho, "los ciudadanos pagan impuestos para que los servicios públicos funcionen". "Los españoles estamos pagando muchos impuestos, estamos asfixiados a impuestos, porque este Gobierno, aprobar los presupuestos no, pero subir los impuestos, eso lo hace muy bien y somos uno de los países donde más se ha incrementado la presión fiscal", ha criticado.

Así, ha señalado que las administraciones públicas, los políticos están "para resolver problemas, no para trasladar nuestros problemas a los ciudadanos". "Y los ciudadanos están ya cansados de tantos problemas en las infraestructuras ferroviarias", ha insistido la consejera, quien ha reiterado que no le parece acertada la explicación o la solución dada por el ministro.