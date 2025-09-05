Vox acusa a Óscar Puente de "atacar a Andalucía con el sistema ferroviario que sufren los andaluces este verano"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado la situación del servicio ferroviario en Andalucía que "sufren los andaluces desde comienzo del verano y desde hace unos meses ya", y ha acusado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de "atacar a Andalucía" con esta cuestión.

En una atención a medios en Algeciras (Cádiz), Gavira ha sostenido que esta situación "afecta a nuestra economía y a nuestro turismo", y ha manifestado que el ministro Puente "lo que está haciendo es atacar a Andalucía con el sistema ferroviario que estamos sufriendo los andaluces en este verano".

Según ha explicado Vox en una nota, Gavira ha relatado también que un día él mismo "tenía que estar en Sevilla una tarde a las nueve de la noche y llegué a las tres de la mañana", y ha denunciado que en el tren en el que viajaba había "personas mayores y niños pequeños, que estaban absolutamente muy nerviosas, sufriendo ataques de ansiedad".

En esa línea, el representante de Vox ha sostenido que Andalucía "se encuentra menospreciada por el Gobierno de España del señor Puente y de la señora (María Jesús) Montero", ha añadido en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A antes de concluir que esta situación es "consecuencia de las políticas socialistas, y lo sufrimos todos los andaluces", ha remachado.