Especialistas de HM Hospitales recomiendan iniciar el tratamiento desde los primeros síntomas ante el aumento del polen

Archivo - Jaime García Campos, jefe Alergología HM Hospitales en Málaga - HM HOSPITALES - Archivo

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las alergias respiratorias serán más intensas de lo habitual esta primavera. Desde HM Hospitales, y tras la publicación del informe anual de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic), que confirma un previsible aumento de los niveles de polen, se recomienda a los pacientes que inicien sus tratamientos desde los primeros síntomas, siempre siguiendo el consejo profesional.

Las abundantes lluvias registradas durante el invierno, junto al aumento progresivo de las temperaturas, anticipan una primavera especialmente intensa para los alérgicos al polen. En Andalucía, se prevén niveles superiores a la media, especialmente de gramíneas y olivo.

En este contexto, el jefe del Servicio de Alergología de HM Hospitales en Málaga, Jaime García, ha explicado que, "aunque las lluvias han podido retrasar el inicio de la polinización, lo más probable es que se produzca una liberación más concentrada en el tiempo, lo que puede traducirse en síntomas más intensos".

Las alergias más relevantes en Málaga durante estos meses son en orden cronológico las debidas a polen de ciprés, polen de gramíneas y polen de olivo, siendo este último la principal causa de enfermedad respiratoria alérgica, han indicado desde HM Hospitales en un comunicado.

Estos alérgenos pueden provocar síntomas de rinoconjuntivitis como mucosidad, picor naso-ocular, estornudos y congestión, así como síntomas bronquiales, como tos, ahogo y pitidos, propios del asma alérgico.

Así, adelantarse a los síntomas es "clave" este año. García ha insistido en "la importancia" de la prevención precoz: "Recomendamos a los pacientes iniciar el tratamiento tan pronto como aparezcan los síntomas, ya que este año la intensidad puede ser mayor y más concentrada. Además, es conveniente que consulten los niveles diarios de polen y limiten la exposición en los días críticos, limitando las actividades al aire libre en las horas de máxima concentración".

Mantener las ventanas cerradas, utilizar gafas de sol y mascarilla, son algunas de las acciones también recomendadas por la SEAIC, junto a los lavados nasales tras la exposición exterior.

Ante la llegada de la primavera, desde HM Hospitales se recuerda que el control de las alergias requiere un enfoque individualizado y seguimiento médico. En una provincia como Málaga, con alta exposición a pólenes, el diagnóstico precoz y la planificación del tratamiento son fundamentales para reducir el impacto.

"Un correcto abordaje permite controlar mejor los síntomas y evitar complicaciones, especialmente en pacientes con asma, y sobre todo el mejor tratamiento es la vacunación o inmunoterapia", ha concluido el alergólogo.