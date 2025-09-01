Estabilizado el incendio forestal que afecta a Monte Coronado, en Málaga capital

Imagen de las tareas de extinción del incendio forestal que durante la jornada han tenido lugar en Monte Coronado. - ALEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha informado de que ya se encuentra estabilizado el incendio forestal que afecta al paraje de Monte Coronado, en el distrito de Palma-Palmilla en Málaga capital.

Fue el propio Infoca el que informó de este incendio en sus redes sociales a las 13.40 de este incendio que se ha activado en la misma zona donde ya se registró uno el pasado 18 de agosto.

Desde ese momento dos Bricas, un técnico de operaciones Brica, un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, un vehículo autobomba y un helicóptero súper puma comenzaron las tareas para intentar frenar el incendio. Minutos más tarde incorporaron dos aviones de carga en tierra a las tareas de extinción.

A las 15 horas el Plan Infoca daba cuenta de la evolución favorable del incendio, y una hora más tarde los medios áreos se retiraron, de forma que quedaron luchando contra el incendio tres grupos de bomberos forestales, dos vehículos autobomba y un agente de medio ambiente.

A las 17.35 horas el incendio forestal en Monte Coronado se ha dado por estabilizado, y los efectivos del Servicio de Extinción siguen trabajando para su control y definitiva extinción con los medios descritos.