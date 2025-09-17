Estabilizado el incendio forestal declarado esta madrugada en un paraje de Parauta (Málaga)

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que fue declarado esta madrugada en un paraje de la localidad malagueña de Parauta, en el Valle del Genal, ya ha sido dado por estabilizado.

Así lo ha informado en una publicación en sus redes sociales el Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Andalucía, Plan Infoca, consultada por Europa Press, en la que han detallado que continúan trabajando para controlar este fuego.

Continúan desplegados cuatro helicópteros, uno pesado, dos semipesados y otro de mando; nueve grupos de bomberos forestales; tres brigadas de refuerzo contra incendios; un grupo regional de mando; cinco técnicos de operaciones; un técnico de extinción; cuatro agentes de Medio Ambiente; una unidad médica; una unidad móvil de meteorología y transmisiones y seis autobombas.

Este incendio fue declarado sobre las 02.00 horas en el paraje Cortijo El Navazo y ha sido estabilizado a las 14.00 horas de este miércoles.