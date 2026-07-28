Estabilizado el incendio forestal declarado en un paraje de Casabermeja (Málaga)

Imagen de un incendio en Casabermeja. - INFOCA

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio declarado este martes en un paraje del municipio malagueño de Casabermeja.

El incendio ha sido declarado a las 13,35 horas en el paraje Los Portales, según la información facilitada por EMA Infoca a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, en la que ahora han precisado que el fuego ha quedado estabilizado a las 17,50 horas.

Actualmente, en el lugar trabajan tres helicópteros, 66 efectivos y tres autobombas, con el fin de conseguir el control del fuego, según han precisado desde Infoca.

Asimismo, han agradecido la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga y al Ayuntamiento de Casabermeja el facilitar la carga de agua en la piscina municipal.