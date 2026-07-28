Controlado el incendio en el paraje Los Vuelos de Lucena del Puerto (Huelva)

Efectivos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han dado por controlado a las 21,00 horas el incendio forestal declarado a las 17,10 horas de este martes en el paraje Los Vuelos, en el municipio onubense de Lucena del Puerto. Se trata del segundo fuego registrado en apenas 24 horas en esta localidad del Condado de Huelva y del tercero que afecta a este mismo paraje en poco más de una semana.

Según han informado fuentes del Plan Infoca a Europa Press, los equipos han logrado estabilizar la situación pese a las altas temperaturas y al viento presente en la zona. En las labores de extinción permanecen desplegados 22 efectivos por tierra y dos autobombas.

Se da la circunstancia que se trata el segundo incendio en apenas 24 horas que registra el municipio, ya que este lunes se declaró y se extinguió pasadas varias horas un incendio en el paraje Buenavista. Asimismo, hace justo una semana, el pasado 21 de julio, este mismo paraje sufrió otro fuego que logró extinguirse en el mismo día.