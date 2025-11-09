Estepona acogerá en diciembre su primera Feria Outlet con grandes marcas y descuentos

ESTEPONA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La ciudad malagueña de Estepona celebrará el próximo mes de diciembre la I Feria Outlet, con miles de artículos de primeras marcas con atractivos descuentos de hasta 60, 70 y 80 por ciento.

La concejala adscrita a la delegación de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha informado de que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos los días 5, 6 y 7 de diciembre de 10.00 a 22.00 horas y ha destacado "la oportunidad" que supone poder adquirir al mejor precio productos de marcas.

Además, la responsable municipal ha destacado el carácter benéfico de este evento, ya que la mitad de la recaudación se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer de Estepona.

Por su parte, Dámaso Martín, representante de la empresa organizadora Factory Marcas ha explicado que en esta feria, que contará con alrededor de 50 estands, los asistentes podrán encontrar moda, accesorios, calzado, productos para el hogar, informática e incluso gastronomía, además de muchas sorpresas más.

La entrada será gratuita para los menores de 14 años y tendrá un precio de dos euros para el resto del público. Por su parte, Julia Crespo, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Estepona, ha agradecido al Ayuntamiento y a la empresa organizadora "la ayuda económica, además de la tan necesaria visibilidad que este tipo de acciones da a nuestra entidad".