Estepona amplía la red de 'Libros Libres' para fomentar la lectura con la instalación de casetas en colegios

ESTEPONA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha ampliado la red de espacios de 'Libros Libres' con la instalación de nuevas casetas en la entrada de los 13 colegios públicos del municipio.

En estas casetas de madera, lectores de cualquier edad pueden recoger o depositar libros de forma gratuita en cualquier momento del día. Así, los ejemplares pueden tener más vidas y lectores, siguiendo el lema de este proyecto, 'Cógelo, léelo y compártelo'.

Con esta actuación, el Consistorio refuerza su compromiso con la promoción de la lectura y el acceso a la cultura, acercando ahora esta iniciativa a la comunidad educativa.

La concejala adscrita al área de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha destacado que esta ampliación "pretende fomentar el hábito lector desde edades tempranas y animar a los escolares, familias y docentes a participar en el intercambio de libros".

"Queremos que los niños y niñas de Estepona crezcan rodeados de libros, entendiendo que la lectura puede compartirse y disfrutarse en comunidad", ha señalado.

Las nuevas casetas, al igual que las diez que se instalaron en distintos puntos del casco urbano y el extrarradio, se integran dentro de la red creada el pasado mes de abril bajo el lema 'Cógelo, léelo y compártelo'.

Cada una de ellas permitirá que los usuarios puedan depositar o recoger libros libremente, promoviendo la reutilización y el acceso gratuito a la lectura. Diánez ha recordado que esta red, que comenzó con una decena de casas de madera situadas en lugares como la Plaza de las Flores, el Parque Botánico-Orquidario o el Paseo Marítimo, ha tenido una excelente acogida por parte de la ciudadanía, lo que ha impulsado esta segunda fase centrada en los centros escolares y que suman un total de 23 casetas repartidas por todo el municipio.

Asimismo, la responsable municipal ha avanzado que el Ayuntamiento continuará surtiendo de títulos las nuevas casetas y estudiará futuras ampliaciones para seguir acercando la lectura a todos los barrios del municipio. "Queremos que Estepona sea una ciudad donde los libros estén al alcance de todos, en cada parque, en cada plaza y ahora también en cada colegio", ha concluido.