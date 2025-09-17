Estepona (Málaga) adjudica las obras de "la mayor reforma desde su apertura" del Parque Botánico Orquidario

Archivo - Málaga.- El Ayuntamiento de Estepona acometerá la mayor reforma del Parque Botánico Orquidario desde su apertura - AYTO ESTEPONA - Archivo

ESTEPONA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) da un paso más para acometer la que será "la mayor reforma del Parque Botánico Orquidario desde su apertura", de la que se acaban de cumplir diez años, con la adjudicación de las obras encaminadas a esta rehabilitación.

La intervención está destinada a mejorar la imagen y servicios de este espacio público y contempla desde una nueva dotación arbórea y colección botánica, hasta la renovación de iluminación, pavimentación y mobiliario urbano. Estas obras han sido adjudicadas por un presupuesto de 191.984,87 euros y un plazo de ejecución de dos meses, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Desde el Ayuntamiento han detallado que el proyecto recoge "un largo listado de actuaciones, entre las que destaca la reposición con nuevas especies de arbolado y botánicas". Además, se tiene previsto reparar en su totalidad una franja de terreno en la zona sur del parque, con una superficie medida de 2.300 metros cuadrados.

Esta actuación irá acompañada de la instalación de rótulos al pie de cada ejemplar, de modo que se aporte "mayor información lúdica y científica de la colección que alberga este espacio público a los visitantes".

Con este proyecto, que complementará al mantenimiento periódico que realiza el Ayuntamiento en este espacio, se busca mantener el actual diseño del parque y "mejorar considerablemente su estado general".

Por ello se va a proceder a la sustitución completa del pavimento manteniendo el carácter de material ecológico, permeable y estable "que garantice la mejora en la accesibilidad peatonal". Igualmente se va a cambiar el mobiliario urbano por otro más acorde con la nueva línea que se quiere dar al recinto.

El teniente alcalde del área de Control Externo, Blas Ruzafa, ha explicado que se trata de una "remodelación completa del parque botánico, donde se van a realizar intervenciones importantes para la puesta a punto de este espacio público".

La intervención contempla igualmente mejoras de la instalación de riego y el tratamiento de pintura impermeabilizante de los paramentos exteriores del edificio Orquidario, así como la sustitución de los paneles de seguridad acristalados situados en las escaleras de acceso a este.

Todo ello, acompañado de actuaciones en la mejora de la iluminación y alumbrado garantizando una iluminación con equipos led más eficientes y evitando la contaminación acústica. Para ello, se instalará iluminación escénica de los ejemplares botánicos.

Por último, el Gobierno local ha defendido que "estas acciones llevarán a conseguir un incremento significativo en su ámbito cívico y de seguridad, mejorando la accesibilidad, la biodiversidad y cultural del Parque Público Botánico Orquidario de Estepona".