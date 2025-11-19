El estreno de Els Joglars 'El retablo de las maravillas' abre un 43 Festival de Teatro de Málaga con 33 propuestas

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estreno de Els Joglars 'El retablo de las maravillas' en el año en el que la compañía cumple su 65 aniversario abre el 43 Festival de Teatro de Málaga, que incluye 33 propuestas y por el que también pasarán nombres destacado de la escena como José María Pou, Juan Echanove, Imanol Arias, Sergio Peris-Mencheta, Anabel Alonso, Joaquín Reyes, Coque Malla, Fran Perea o María Barranco.

El encuentro escénico organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Teatro Cervantes incluye cinco estrenos absolutos en su edición 2026, que volverá a estar estructurada en dos actos, el primero entre el 8 de enero y el 1 de febrero y el segundo del 22 de abril hasta el 30 de mayo.

Magüi Mira, Adriana Ozores, Las Niñas de Cádiz, Ana Torrent, La Zaranda o Carolina Yuste son otros nombres propios del 43 Festival de Teatro, que vuelve a tener como colaboradores a la Fundación "la Caixa" e Idealista.

El dramaturgo Albert Boadella y el intérprete y también autor Ramon Fontserè han acudido este miércoles a la presentación de 'El retablo de las maravillas' en una rueda de prensa en la que el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, ha desgranado la programación del Festival.

Juan Carlos Barroso, responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", y Carmen González, directora comercial de CaixaBank en Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla, han participado en la presentación, que Boadella y Fontserè han aprovechado para celebrar el 65 cumpleaños de Els Joglars y para dejar estampadas las marcas de sus manos en el Museo de Huellas de la tercera planta del Cervantes.

Además, la trayectoria de la 'troupe' catalana, que desde su fundación en 1961 ha estrenado 41 espectáculos teatrales y es la compañía privada más longeva de Europa, será reconocida con el Premio Málaga de Teatro.

Els Joglars y el Teatro Cervantes coproducen 'El retablo de las maravillas', una farsa que adapta el conocido entremés de Cervantes y que ya levantaron en una primera versión estrenada en Sevilla en 2004. En Málaga se retomará ese espíritu con nuevos planteamientos dramatúrgicos y escenografía renovada, en un estreno absoluto que plantea la historia de unos pícaros que consiguen obtener beneficios mostrando un retablo inexistente del que solo pueden ver las supuestas maravillas aquellos que no tienen sangre judía y son hijos de legitimo matrimonio.

Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Bruno López-Linares, Javier Villena y Rafael Blanca protagonizarán en el Teatro Cervantes el viernes 9 y sábado 10 de enero una obra completamente nueva, en la que las falsedades del mundo del arte, las nuevas religiones, la política y el poder y la gastronomía, aparecen retratados y en la que aparecen desnudos los vendedores de humo de la era digital.

La edición de 2026 agrupa 33 obras en las que destacan directores e intérpretes como Sergio Peris-Mencheta, que comanda dos obras, 'Blaubeeren' y 'Constelaciones'; Pepa Gamboa, que hace lo propio con 'La casa de Bernarda Alba de TNT'; Las Niñas de Cádiz con 'La reina brava'; y Ana Torrent en 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant'.

También Magüi Mira dirigiendo 'La barraca' y 'La música', en la que están Ana Duato y Darío Grandinetti; Anabel Alonso al frente de 'La mujer rota'; La Zaranda con 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', y la compañía portuguesa Gato SA con 'Une histoire vraie', forman parte de este festival.

El Premio Ángeles Rubio Argüelles de esta edición recaerá en Adriana Ozores, que encabeza el reparto de 'Filosofía mundana'; mientras que Fran Perea en 'El efecto', y María Barranco, que acompaña a Imanol Arias en 'Mejor no decirlo', forman la representación malagueña en las obras que llegan al Teatro Cervantes, que también recibirá producciones como 'Carmen, nada de nadie', con Beatriz Argüello y Ana Fernández, o 'Mihura, el último comediógrafo'.

El Echegaray, por su lado, contendrá el grueso de los montajes de sello malagueño, con siete obras concebidas aquí.

La primera parte del festival --de enero al 1 de febrero-- contendrá los otros cuatro estrenos, 'El patio número 3', de la nueva compañía Aeterno; 'Cría cuervos', de Teatro del Náufrago; 'El sí de las niñas', a cargo de Jóvenes Clásicos, 'y TUC' por Pata Teatro, todos en el Echegaray.

El segundo tramo --entre abril y mayo-- traerá a Málaga a Joaquín Reyes en 'La verdad'; a Coque Malla y Paula Iwasaki en la versión de Barco Pirata de la obra maestra de Kurt Weill y Bertolt Brecht 'La ópera de los tres centavos'; a José María Pou con 'Gigante', y a Carolina Yuste al frente de 'Fronteras'.

'Carmen, nada de nadie', 'Filosofía mundana', 'La reina brava' y 'El sí de las niñas' integrarán el apartado Teatro en Femenino, que organiza el festival en colaboración con el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga.

Las entradas para todos los espectáculos están ya a la venta en todos los canales de Málaga Procultura. El público interesado podrá beneficiarse de los nuevos abonos abiertos y descuentos.