El Euromillones deja este viernes un premio de un millón de euros en Málaga

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 30 de enero, ha dejado un premio de un millón de euros en Málaga, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código XKD54190, ha sido validado en la Administración de Loterías número 59 de Málaga, situada en la calle Mármoles, 41.

Cabe enmarcar que, en la segunda categoría, en España existe un boleto acertante (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30.

Asimismo, existe un boleto acertante de primera categoría (5 aciertos + 2 estrellas), que ha alcanzado un total de 123.555.827 millones y ha sido validado en Bélgica.