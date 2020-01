Evacuan una guardería en el PTA en Málaga por la lluvia y suspenden las clases en colegios de Cártama

Publicado 23/01/2020 12:20:15 CET

Las incidencias ascienden a 79 por el granizo y el temporal, que obliga a cortar parte de la A-7054

El temporal de lluvia y granizo que afecta a Málaga este jueves ha obligado a los bomberos de la capital malagueña a evacuar una guardería en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), concretamente en la calle Marie Curie, por acumulación de agua en el patio.

Además, el granizo ha llevado a suspender la actividad lectiva en algunos colegios de Málaga capital, y debido a la lluvia tampoco ha habido clases en centros educativos en el municipio de Cártama, según ha explicado la delegada accidental del Gobierno andaluz en Málaga, Carmen Casero.

Asimismo, la lluvia ha provocado un total de 79 incidencias de carácter menor, además del cierre de la vía A-7054 entre Estación de Cártama y Santa Rosalía, del kilómetro ocho al 12, según han explicado fuentes de la Dirección General de Tráfico.

"La lluvia ha caído sobre todo en la capital de manera intensa, con algunos episodios de granizo y la Aemet mantiene el aviso naranja en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce", ha explicado la delegada.

Así, debido al temporal y a las incidencias que se estaban generando desde la Junta de Andalucía, a las 09.30 horas, se ha activado Plan Especial de Emergencia por Inundaciones (PERI) en nivel 1, "con el que iniciamos un seguimiento continuo, una coordinación con los municipios de la provincia donde está lloviendo de manera intensa desde esta mañana hasta las 23.00, que es cuando acaba el aviso naranja de Aemet", ha precisado Casero.

"No es más que establecer el mecanismo de coordinación con todos los alcaldes porque el nivel 1 implica que cada municipio pone en marcha sus medidas de prevención en caso de lluvia intensa", ha aclarado la delegada.

Casero ha detallado que del total de 79 incidencias que se han producido la mayoría ha sido por balsas de agua pequeñas, inundaciones en garajes o acumulación de granizo en algunos puntos del viario. "Esto nos ha llevado también desde la Delegación de Educación a suspender la actividad lectiva en algunos colegios de Málaga capital, en concreto en los colegios El Limonar, Madre Asunción, Cerrado de Calderón, CEIP Parque Clavero y el IES Mayorazgo", ha concretado.

"No significa que estén cerrados, solo significa que se suspende la actividad lectiva, ha habido otros centros donde los niños no ha acudido porque con la lluvia intensa es decisión de cada padre acudir o no", ha añadido.

Además, la delegada ha hablado durante la mañana con los alcaldes de Alhaurín de la Torre, Cártama, Pizarra, y Alhaurín el Grande para que "pusieran en marcha sus planes de emergencia y para que durante esta mañana estemos bien coordinados".

"Hasta el momento las incidencias son de carácter menor. Mantendremos la evolución durante el día y estaremos pendientes de coordinarnos con todos los municipios para ver cómo evoluciona la borrasca y en función de eso poder ir tomando decisiones", ha señalado la delegada, a lo que ha añadido que "hay que estar atentos, mantener la precaución, la calma y ver cómo va evolucionando todo".

HORARIOS Y RUTAS ALTERADOS POR EL CORTE DE LA A-7054

Ante el temporal de las últimas horas, por el que se ha suspendido la circulación de vehículos en la carretera A-7054 entre Cuesta del Carmen y Loma del Campo, lo que afecta a la comunicación entre Estación de Cártama y Maqueda-Santa Rosalía, el Consorcio de Transportes de Málaga ha advertido en un comunicado sobre alteraciones en los horarios y rutas.

Como recorrido alternativo, los vehículos acceden desde la rotonda de acceso al PTA a la Autovía del Guadalhorce, y desde allí, a Cártama por el acceso del Parque Empresarial.

Esto está provocando que las rutas con origen, paso o destino en Cártama estén realizando recorridos alternativos. Por ello, los horarios previstos de estas rutas se verán alterados, y varias paradas quedarán fuera de servicio.