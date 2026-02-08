Experto señala que "no hay ninguna evidencia" que relacionen terremotos en Cádiz y Málaga con las intensas lluvias

Distintos cuerpos de bomberos trabajan en labores de achique de agua en calles y vivendas de la localidad gaditana de Grazalema en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

MÁLAGA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diversos movimientos sísmicos se están registrando estos días en puntos entre las provincias de Málaga y Cádiz y coincide con el paso de las borrascas, que están dejando intensas lluvias. Así, expertos señalan que "no hay ningún dato ni ninguna evidencia científica que nos permita relacionar estos terremotos con el evento meteorológico extremo" que está sufriendo especialmente Andalucía.

Cabe recordar que expertos están sobre el terreno en los municipios a petición de la Agencia de Emergencias de la Junta de Andalucía, y cuya actuación está enmarcada en el operativo del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones.

En declaraciones a Europa Press, el geólogo del Instituto Geológico y Minero de España Raúl Pérez, del IGME-CSIC, ha explicado que "estamos analizando la serie sísmica desde que empezó" a principios de febrero, "que fue cuando empezó a salir esta serie" y "no hay ningún dato ni ninguna evidencia científica que nos permita relacionar estos terremotos con el evento meteorológico extremo que están sufriendo ahora las provincias de Málaga, Cádiz, etcétera".

"No hay ninguna evidencia", ha remarcado, al tiempo que ha explicado que "hemos hecho diferentes tipos de análisis". En concreto, en primer lugar han comparado esta serie sísmica con otras series sísmicas en la misma zona en diferentes épocas y "son exactamente iguales".

Al respecto, ha señalado que "la sismicidad regional de la zona no presenta ninguna anomalía". Así, ha subrayado que "si esto fuese debido a las lluvias extremas que está habiendo en la zona o a la infiltración del agua en el terreno, tendrían que presentar una desviación los datos frente a otras crisis sísmicas en la misma zona y no lo presentan", reiterando que "presentan los mismos parámetros sísmicos".

Pérez ha detallado que se han hecho "muchos tipos de análisis" como los de "los terremotos en el tiempo, en el espacio, hemos visto como se distribuyen en relación con los acuíferos de la zona y hemos visto también que es una zona tectónicamente activa".

Ha señalado, de igual modo, que "es normal" que las personas piensen que "hay una coincidencia" cuando hay "coincidencia en el tiempo de ambos fenómenos extremos, inundaciones por lluvias copiosas y entrada en carga de acuíferos con los terremotos", añadiendo que "cuando dos cosas coinciden en el tiempo, no creo que haya ninguna maldad de ningún tipo, simplemente una curiosidad por parte de la gente que pregunta y es normal", pero "no hay ninguna evidencia" que lo relacionen.

De igual modo, Pérez ha agregado que, además, "no hay precedentes en el mundo, no existe la hidrosismicidad que se planteó a finales del siglo XX como una posibilidad por la coincidencia en el tiempo... nunca ha generado un modelo físico creíble para explicar como disparar terremotos con el agua de la lluvia".

Por último, el experto ha incidido que se trabaja desde el Instituto Geológico y Minero de España con el Instituto Geográfico Nacional desde principios de febrero "con esta serie sísmica".

"Estamos analizándola al minuto, no es una cosa que no estemos encima de ella, estamos y cada vez que hay una serie sísmica que es sentida por la población los dos organismos nos ponemos en marcha para ver el origen, para analizar las amenazas que pueden dar y para hacer prevención", ya que "los terremotos no pueden predecirse, esto es importante y en zonas tectónicamente activas hay terremotos" como es la citada zona de Cádiz y Málaga donde se están registrando estos movimientos sísmicos.