Expertos defienden la oncología actual y su apuesta por intervenciones menos agresivas y más efectivas

La cirugía, la radioterapia y los tratamientos sistémicos mantienen su condición como los tres pilares esenciales para el abordaje del cáncer, y alcanzan ya tasas de supervivencia cercanas al 75%. Sin embargo, la oncología moderna evoluciona de manera firme hacia la personalización, y adapta cada intervención al perfil clínico y molecular de cada paciente.

En este contexto, el doctor Jorge Alfonso Contreras, jefe del Servicio de Oncología de los hospitales Quirónsalud Málaga y Quirónsalud Marbella, destaca que "la individualización del tratamiento del cáncer en general se ha basado en el 'menos es más': menos cirugía, abandonando casi por completo las extirpaciones de órganos con técnicas de cirugía conservadora, laparoscópica y/o robótica, complementadas cuando es necesario con sesiones de radioterapia que han demostrado los mejores resultados oncológicos pero con una superior calidad de vida".

El doctor Contreras concreta su impacto real en pacientes atendidos en el hospital: "La cirugía conservadora se emplea en un alto porcentaje de pacientes con cáncer de mama y habitualmente va unida a un tratamiento con radioterapia complementaria corta (de pocas sesiones, cinco a 15) y sin efectos secundarios".

En el caso del cáncer de próstata, destaca el avance de la cirugía robótica, que reduce complicaciones como la incontinencia o la impotencia frente a la técnica tradicional.

"Ambos procedimientos han supuesto un notable salto en la calidad de vida de pacientes de ambos sexos", señala el doctor Jorge Alfonso Contreras.

MEDICINA DE PRECISIÓN

La personalización del tratamiento también ha avanzado de forma notable en el ámbito sistémico. La doctora Cristina Quero, especialista del Servicio de Oncología del Hospital Quirónsalud Marbella, destaca que los biomarcadores se han convertido en una pieza central en la práctica clínica actual. "En la oncología moderna, los tests genéticos y los biomarcadores son esenciales para seleccionar el tratamiento más preciso", señala.

Esta estrategia, conocida como medicina personalizada o de precisión, permite identificar características específicas de cada tumor que orientan tanto el diagnóstico como el pronóstico y la elección de terapias dirigidas o inmunoterapia.

"Trabajamos con mutaciones como EGFR, KRAS o BRAF y con la expresión de proteínas como PD-L1 o HER2", detalla la oncóloga. A ello se suman herramientas como la secuenciación masiva (NGS), el análisis de inestabilidad de microsatélites (MSI) o marcadores germinales como BRCA, que contribuyen a ajustar cada tratamiento al perfil biológico del paciente.

RADIOTERAPIA ULTRACORTA: TRATAMIENTOS DE SOLO CINCO DÍAS

La tecnología disponible en el Hospital Quirónsalud Marbella permite aplicar esquemas de radioterapia muy acortados en algunos tumores. La doctora Quero explica que "las indicaciones de tratamientos en tan solo cinco días con radioterapia están establecidas para tumores como mama y próstata en estadios no avanzados, y siempre con la seguridad y garantía de que no compromete los resultados clínicos ni produce mayores efectos secundarios o complicaciones que el tratamiento convencional".

La mejora en la precisión diagnóstica y terapéutica ya se refleja en los pacientes tratados en la Unidad Integral de Oncología de Quirónsalud. "La personalización de los tratamientos está consiguiendo mejores resultados en las respuestas a los tratamientos que se aplican y ello repercute en una mayor supervivencia y mejor calidad de vida en los pacientes que se atienden en la Unidad Integral de Oncología del Hospital Quirónsalud Marbella".

El centro participa activamente en líneas de investigación punteras. "Hay muchas vías de investigación en oncología que nos permiten avanzar en la toma de decisiones para individualizar los tratamientos oncológicos y el Hospital Quirónsalud Marbella es parte de la Unidad de Investigación del Cáncer de Quirónsalud Málaga, ofreciendo a los pacientes una oportunidad de participar en ensayos clínicos específicos en su patología oncológica".