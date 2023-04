Expertos destacan dinamismo de la medicina reproductiva: "Cosas que hoy son rutinas hace diez años eran ciencia ficción"

MÁLAGA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La traslación clínica, es decir, el paso de la investigación a la práctica, es "especialmente dinámica" en la medicina reproductiva, de forma que "cosas que hoy son rutinas hace diez años eran ciencia ficción", ha asegurado el director científico de Ivirma, Juan Antonio García Velasco, quien ha considerado interesante abrir el debate de la financiación pública de los tratamientos.

García Velasco ha presentado este viernes el 10th International IVIRMA Congress sobre Reproducción Asistida, junto a la directora de IVI Málaga y presidenta del congreso, Anabel Salazar; un encuentro que se celebra en Málaga y en el que se dan cita más de 1.500 especialistas de 57 países, entre ellos los principales investigadores a nivel mundial en el sector.

Este congreso presenta los últimos avances e investigaciones en medicina reproductiva, como la creación de nuevos espermatozoides e incluso embriones artificiales, o el papel de la Inteligencia Artificial (AI) en los procesos reproductivos, entre otras cuestiones.

Así, García Velasco ha indicado que "la investigación no deja de ser soñar", pero ha indicado que la medicina reproductiva "cambia muchísimo porque la tecnología cambia muchísimo" y las técnicas que hace pocos años estaban empezando, actualmente son comunes. A esto, Salazar ha apuntado a la necesidad de seguir la formación para conseguir las mismas tasas de éxito en todos los lugares.

En cuanto a la Inteligencia Artificial, García Velasco ha señalado que "ya hay algoritmos de decisión que nos permiten a los clínicos decidir" determinados aspectos, como los que, ha dicho, "nos permiten seleccionar un embrión que solamente por imagen tenemos un 90% de fiabilidad en cuanto a composición cromosómica".

Ha indicado que aún queda un 10% de fallo, por lo que clínicamente aún "hay que llegar a un margen de error mínimo"; aunque ha asegurado que "esto avanza a un ritmo trepidante", por lo que confía en "pocos años será una herramienta que estará en el día a día". Además, ha indicado que la AI va a ayudar "a entender muchas más cosas" y no solo técnicas; poniendo como ejemplo "qué perfil de médico encaja con una paciente o pareja".

Según ha precisado, "aún trabajamos mucho a prueba-error", por lo que apuestan por medios que puedan suponer asegurar el éxito en los tratamientos. Su compañera ha apuntado que uno de los problemas en reproducción asistida es la tasa de abandono, por lo que "cuanto más nos ajustemos y desarrollemos herramientas que ayuden", como la Inteligencia Artificial, mejor será.

No obstante, han indicado que hay una parte en la que la AI "no nos va a poder ayudar, como es la relación profesional-paciente, en esa empatía con el médico no la va a suplir". "La tecnología lo que nos va a dar es el tiempo para poder dedicarnos a esa relación, a hacer más de médico", ha apostillado Salazar.

REGULACIÓN

García Velasco ha señalado que España siempre ha tenido un "buen nivel en medicina reproductiva" y ha dicho que la suerte de este país es que "siempre ha habido una regulación y que ha sido bastante progresista"; lo que permite "trabajar con un margen"; aunque si bien ha apuntado que "hay cosas que no podemos hacer, por ejemplo, no podemos investigar en la maternidad subrogada".

Al respecto, este profesional ha señalado que "los problemas que tienen los pacientes son concretos y hay algunos que necesitan técnicas que podrían solucionar un problema perfectamente bien", por lo que en cuanto a la maternidad subrogada "que hubiera indicaciones concretas, aunque tuvieran que pasar por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, podría ser interesante" porque, ha dicho, "hay casos en los que está justificado" y pacientes para las que "es la única opción para tener un hijo".

No obstante, ha considerado que antes de empezar a hablar de este tema, que afecta de forma más aislada, "hay que abrir otros debates, como la financiación de los tratamientos, porque tenemos un problema social, no tenemos hijos y la ayuda pública es muy limitada" o "bastante discreta". Ambos profesionales han apostado por "trabajar, destinar tiempo y recursos" a abordar el acceso a estos tratamientos.

Han apuntado que en España un tercio de los tratamientos "los cubre la sanidad pública" y el resto son privados, y en opinión de García Velasco debería haber un sistema mixto, que ya funciona en otros países, en el cual "si quiero ir a un hospital público no tengo que poner dinero de mi bolsillo, pero si quiero ir a uno privado en concreto, tengo esa financiación pública que la puedo trasladar y si hay un plus, la diferencia la paga el paciente".

Pero, ha indicado que "los pacientes infértiles son muy discretos y hablan poco", lo que hace que "a la hora de demandar ayudas públicas sean muy discretos", precisando que un 7% de los niños que nacen proceden de la reproducción asistida.