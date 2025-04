Expertos de todo el mundo en trabajo social se citan en unas jornadas sobre participación social e IA en Ronda (Málaga)

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga en colaboración con el Ayuntamiento de Ronda y la International Council on Social Welfare, organizan el 'Seminario Internacional sobre Participación, bienestar social y administración local en tiempos de la IA' que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Málaga celebrará los días 24 y 25 de abril en el Convento de Santo Domingo (Ronda). El encuentro, que reunirá a expertos internacionales en trabajo social, abordará los sectores y aplicaciones de la IA, en el ámbito de la administración local, y el impacto positivo en la sociedad.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, junto a Antonio López, director ejecutivo de ICSW y catedrático de Trabajo Social de la Universidad de Málaga, y Joaquín Castillo, profesor de Trabajo Social de la UMA, en la presentación del encuentro y el programa que se desarrollará en el municipio de Ronda durante dos días.

En este sentido, Ledesma ha destacado la importancia de abordar los retos de la participación en el ámbito del bienestar social, con especial referencia a la administración local, la más cercana a los ciudadanos y responsable de los servicios sociales en muchos países.

"Desde la Diputación de Málaga apostamos por la innovación tecnológica de los Servicios Sociales Comunitarios, somos una institución pionera en la modernización y uso de dispositivos que permiten agilizar y favorecer el acercamiento de estos recursos a la sociedad, prestando especial atención a aquellos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y fomentan la sostenibilidad, especialmente en zonas de interior donde la brecha digital es más significativa", ha dicho.

El seminario, compuesto por mesas de redondas y conferencias, contará con la participación de los tres presidentes globales de las organizaciones más relevantes en Trabajo Social: Joachim Mumba (presidente global de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales), Antoinette Lombard (presidenta global de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social) y Sergei Zelenev (presidente global del Concilio Internacional de Bienestar Social, ICSW).

Además, se contará con la colaboración especial del ICSW Europa, que organiza una de las sesiones de la conferencia. Asimismo, a partir de los resultados de la reunión internacional sobre participación celebrada en Ronda en 2024, se presentará también la versión final de la Declaración de Ronda de ICSW, resultado de un largo proceso participativo en 2024 y 2025.

El encuentro va dirigido a personal técnico de administraciones locales, estudiantes, profesionales del trabajo social, participación ciudadana, miembros del CIBS, mundo académico y público en general. Es de carácter gratuito y permite participar con asistencia presencial o asistencia on line en directo o en diferido, sin necesidad de acudir presencialmente al centro donde se imparte.

PROGRAMA

El día 24 de abril el encuentro se abre con la ponencia 'Participación y bienestar social: buenas prácticas en sociedades polarizadas', a cargo de Amaya Erro-Garces, catedrática de Economía de la Universidad Pública de Navarra. Y le sigue la mesa redonda 'Participación y bienestar: perspectivas del IASSW, el IFSW y el ICSW', con Sergei Zelenev (ICSW), Antoinette Lombard (presidenta del IASSW) y Joachim Mumba (Presidente del IFSW).

Otra mesa abordará la 'Participación ciudadana y bienestar inteligente', con Paulo Pedroso (ISCTE y exministro de Trabajo del Gobierno de Portugal), Sang Mok Suh (expresidente del CIBS y exministro de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de Corea del Sur) y Cho Sung-myung (Alcalde de Gangnam, Corea del Sur). Y a continuación habrá un debate en torno a los 'Medios de comunicación y servicios sociales'.

A las 13.30 horas será el turno de la propuesta: 'Participación y bienestar social en perspectiva comparada: Finlandia y Marruecos', con la participación de Driss Guerraoui (ICSW and Presidente del Conseil de la Concurrence, Marruecos) y Ronald Wiman (ICSW vicepresident). Y a las 15.30 horas, la mesa redonda 'Participation and social welfare: a global perspective', con Sepesa Rasili (the Fiji Council of Social Services); Thembinkosi Dlamini (Cango Executive Director; Chua Hoi Wai (The Hong Kong Council of Social Service); Amacodou Diouf(President ONG AHDIS); Nicola Byrne (CEO SHINE); Ilda Lopes Rodrigues da Silva (President CBCISS); Bachir Tamer (President ICSW Mena Region); Aila Refiana (The Indonesia National Council on Social Welfare); y Mahesh Chougule (Thammasat University, Bangkok, Thailand).

La jornada del 24 de abril concluye en horario de tarde, desde las 16.00 horas, con el seminario científico de ICSW Europa: participación y bienestar social en Europa.

El 25 de abril arrancará con una mesa dedicada a la 'Inteligencia Artificial, participación y protección social', con la participación de Pablo Álvarez (ISCTE), Gloria Kirwan (RCSI) y Joaquín Castillo de Mesa (UMA); y concluirá con la presentación de la Declaración de Ronda ICSW, con Sergei Zelenev (ICSW), y Ronald Wiman (ICSW).