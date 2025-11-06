La exposición fotográfica 'Latentes' reúne el Trabajo Final de Estudios del alumnado de la EASD San Telmo de Málaga

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, y la Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo de Málaga, organizan la exposición fotográfica 'Latentes'.

La muestra, que se exhibe en la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP), está compuesta por una selección de 39 obras trabajos realizados por 17 integrantes del alumnado de las últimas promociones del Grado Superior de Fotografía de la Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo de Málaga.

La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, junto al director y vicedirectora de la EASD San Telmo, Juan Francisco Macías López y Victoria Abón respectivamente; los profesores y comisarios de la exposición Noelia García Bandera y Alberto Molina Valenzuela; y el alumnado que participa en la exposición, ha presentado la muestra, que se podrá ver del 6 de noviembre al 5 de diciembre.

Las piezas expuestas, que trasladan a una gran amplitud de lenguajes estéticos, han sido creadas por África Estrada, Aida Garau, Ainara Barranco, Aitana Kalverkamp, Álvaro Lara, Ana Pardo, Aslan Rubio, Carla L. García, Claudia María Fernández, Emiliano Téllez, Eugene Hrotchuk, Karla Torrico, Mery Erre, Minerva Fernández, Noa(h) Rosas, Patty Hayashida y Sam Solano.

'LATENTES. FOTOGRAFÍA EN LA ASD SAN TELMO'

La exposición muestra las obras que son el resultado del Trabajo Final de Estudios del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía de la Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo. Se observan diferentes líneas de actuación que van desde diferentes géneros, como el retrato, el paisaje, o la fotografía con un claro carácter documental, a la más experimental.

La técnica y la estética de esta disciplina artística, entre otras, son materias que han formado parte de la formación del alumnado. En la exposición, las diversas piezas que la componen, recogen parte de la culminación de los estudios realizados, además de ser el inicio de la trayectoria como artistas visuales de los autores.

El momento latente, en referencia al título de la muestra, es aquel instante previo al revelado, justo antes de que vea la luz la obra creada. El hilo conductor de esta selección de trabajos artísticos intenta captar en fotografías esos instantes, el momento que está a punto de suceder.

Cada una de las imágenes es, también, una invitación a ver más allá de la imagen y reflexionar sobre los distintos enfoques, preocupaciones o motivaciones de sus creadores en el contexto actual.

'Latentes' es una mezcla de talento joven, arte de proximidad y fomento del tejido creativo. Así, la fotografía como un medio de expresión que trasciende a las cuestiones estéticas y tiene un componente social, es también una disciplina que refleja un tiempo, un entorno o un momento creativo determinado.