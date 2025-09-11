Extinguido el incendio en la zona de Carretera del Sol en Benalmádena (Málaga)

Vista de la zona del incendio en la Carretera del Sol en dirección a Torremuelle, en Benalmádena. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El incendio que desde la madrugada de este jueves ha afectado a una zona de interfaz urbano-forestal de Benalmádena, concretamente en el área de la Carretera del Sol, ya sido extinguido y las personas desalojadas han podido volver a sus viviendas.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento, que a lo largo de la jornada ha venido informando de la evolución de este fuego localizado en la carretera que va del Pueblo a la Costa, concretamente en la zona de Finca Casablanca y Torremuelle, en el litoral occidental del municipio.

En torno a mediodía y tras la estabilización del incendio, el alcalde, Juan Antonio Lara, ha detallado la evolución de los trabajos de extinción del incendio que comenzó pasadas las dos de la madrugada y que, a primera hora, obligó a la interrupción temporal del servicio del tren de Cercanías entre Benalmádena y Fuengirola, que fue posteriormente restablecido.

Todas las personas que fueron evacuadas de sus casas por prevención, un total de 90 han podido regresar a sus viviendas. Cabe recordar que el regidor municipal el Plan de Emergencias Municipal a las tres de la madrugada.

Así, el alcalde subrayó que la coordinación ha sido clave de nuevo para actuar con inmediatez "para atajar un incendio muy virulento como consecuencia de la fuerza del viento, que ha cambiado en varias ocasiones de dirección, dificultando las tareas de extinción".

"La coordinación ha sido fundamental", recordó, como lo ha sido la incorporación de un helicóptero del Infoca para reforzar las labores de extinción desde el aire y "su actuación inminente" con, al menos, cinco cuadrillas terrestres.

Del mismo modo, ha recordado que en las tareas para atender la emergencia han participado el 061, con un puesto médico avanzado y una UVI móvil, Protección Civil, y Servicios Operativos con cinco cisternas para suministrar agua, trabajando a destajo junto a efectivos de Bomberos, Policía Local y Nacional.

En este sentido, el primer edil agradeció la implicación y labor incalculable de todos ellos, así como de otros efectivos de Bomberos de municipios vecinos como Málaga, Torremolinos, Fuengirola y Marbella, entre otros, así como del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga.

"El fuego afectó a zonas verdes y amplias que estaban bordeando urbanizaciones", informó el alcalde, activando la evacuación de inmediato por prevención. En total, 90 personas fueron desalojadas durante la noche, acudiendo temporalmente al Hotel Benalma y al pabellón deportivo de Benalmádena Pueblo.

Según el Ayuntamiento, la Policía Científica investiga las causas del incendio y se evaluarán, una vez que ya se ha sofocado totalmente el incendio, los daños que ha podido ocasionar el fuego.

Por último, Juan Antonio Lara ha agradecido también la colaboración ciudadana, así como de los residentes afectados y el esfuerzo de todos los equipos de emergencia por seguir trabajando para garantizar la seguridad y la vuelta a la normalidad.

En otro orden de cosas, y como consecuencia del incendio, se ha producido una rotura de unos 200 metros en una tubería de saneamiento, lo que ha provocado un vertido de aguas fecales en la zona de la Playa de Torremuelle.

Debido a esto, se han cerrado los accesos y prohibido el baño en la playa hasta nuevo aviso. La empresa Emabesa ya está trabajando en la reparación de la tubería, aunque se prevé que los trabajos puedan tardar varios días en completarse.