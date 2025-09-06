Extinguido el incendio en la zona de la urbanización Parque Antena, en Estepona (Málaga)

MÁLAGA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que durante este pasado viernes ha afectado la zona de la urbanización Parque Antena, en la localidad malagueña de Estepona, ha quedado extinguido según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía.

El propio Plan Infoca señalaba que este incendio, que se había originado próximo a viviendas, quedó extinguido a la medianoche. Venía afectando el referido emplazamiento desde las 14.20 horas del viernes, si bien gracias a la labor de los efectivos desplegados en la zona ya ha quedado extinguido.

En concreto, un helicóptero ligero, uno semipesado y uno pesado; cuatro grupos de bomberos forestales, dos Bricas y tres técnicos de operaciones; y un vehículo autobomba fueron los primeros en actuar en la zona. También intervinieron la dotación de Estepona del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación con el apoyo del vehículo de San Pedro Alcántara. Tras la estabilización del incendio, en torno a las 17,00 horas, las tareas hasta la extinción corrieron a cargo de dos grupos de bomberos forestales y una autobomba.

Por su parte, desde Emergencias 112 Andalucía confirmaron que en torno a las 14 horas de este pasado viernes recibieron las primeras llamadas alertando de este incendio en Parque Antena "que estaría muy cerca de casas". De hecho, indicaban que se habrían visto afectadas algunas zonas exteriores de las viviendas, como pérgolas y también vehículos.

En torno a este mismo incendio en Estepona, y desde el CPB de la Diputación informaron de que hubo que evacuar de forma a preventiva a unas 20 personas residentes en el área de Parque Antena, que cuatro vehículos quedaron calcinados y varias viviendas afectadas principalmente en pérgolas y fachadas, y que un garaje con un turismo en su interior presentó una grave afectación estructural.