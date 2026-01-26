Factoría Echegaray busca cuatro actrices con capacidad para el teatro físico para montar 'Antígona en Jerusalén' - PROCULTURA

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Factoría Echegaray busca cuatro actrices para 'Antígona en Jerusalén', un proyecto escénico contemporáneo con texto de Olga Amarís que cierra en junio la décima temporada de la productora municipal de Málaga.

Las aspirantes, intérpretes sin límite de edad, deben tener capacidad para el teatro físico y a ser posible experiencia en danza y en lenguajes de teatro posdramático.

Las candidatas a formar parte del elenco pueden inscribirse al casting hasta el próximo 5 de febrero en www.teatroechegaray.com/factoriaechegaray/proyectos/, donde también se pueden consultar las separatas necesarias para las pruebas.

Una de las intérpretes deberá tener capacidad para la producción musical en vivo dentro del espectáculo. También se valorará la capacidad vocal. Las audiciones se celebrarán entre el 16 y el 18 de febrero.

'Antígona en Jerusalén' se acerca al conflicto entre Israel y Palestina reactualizando la tragedia de Sófocles. La producción, tercera y última de la 10 temporada de Factoría Echegaray, se pondrá en escena en el Teatro Echegaray de jueves a sábado entre el 18 y el 27 de junio, han señalado en un comunicado.

Las entradas para las seis funciones están ya a la venta por un precio único de 15 euros, con oferta de dos entradas por un en todos los pases.

En relación con las pruebas, las intérpretes deberán preparar solo una de las separatas propuestas (Antígona o Soldado). El proceso de selección constará de una primera parte en la que las intérpretes muestran su propuesta interpretativa con el texto de la separata, que deberán traer perfectamente aprendido.

En la segunda parte se seguirá trabajando sobre el mismo texto con variaciones en el trabajo corporal y exploración del lenguaje posdramático según las indicaciones de la dirección.

Por otro lado, han detallado en cuanto a las fechas que la convocatoria es hast el 5 de febrero; el envío de citaciones por email: lunes 9 de febrero; casting: 16, 17 y 18 de febrero; ensayos: del 7 de mayo al 17 de junio; y exhibición: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de junio.

Las candidatas, como es habitual en las producciones de Factoría Echegaray, deberán ser bien intérpretes nacidas o residentes en la ciudad, bien formadas en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga, la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD) o la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (Esaem), o bien profesionales que hayan actuado en compañías malagueñas en los dos últimos años.

'Antígona en Jerusalén' reactualiza la figura tebana de Sófocles para acercarse al conflicto actual entre Israel y Palestina. En la universalidad de la tragedia de una guerra, la propuesta parte de una Antígona que recorre las calles de una Jerusalén en ruinas con dos cubos de tierra para cruzar la frontera y enterrar el cadáver insepulto de Ismene, su hermana palestina.

FACTORÍA ECHEGARAY

Factoría Echegaray, una iniciativa de Málaga Procultura con la que se producen obras escénicas desde la temporada 2016-17 y que presenta Unicaja Banco, montará tres obras en su décima temporada. 'A Conserveras del tiempo', de Juan Fleta, que actualmente está en pleno proceso de ensayos, le sucederán 'Tramontana', de Juanma Romero Gárriz, y 'Antígona en Jerusalén', de Olga Amarís.

Las tres obras comparten un trasfondo sociopolítico. En 'Antígona en Jerusalén', Olga Amarís reactualiza la tragedia de Sófocles para sumergirse en el conflicto entre Israel y Palestina; Juan Fleta ubica su 'Conserveras del tiempo' en la España de 1975 en una envasadora de atún del sur de España desde el punto de vista de las trabajadoras, y 'Tramontana', de Juanma Romero, se ubica en una playa junto a un faro a la que llegan cientos de miles de refugiados.