Factoría Echegaray busca tres intérpretes para montar 'Tramontana'

Factoría Echegaray busca tres intérpretes versátiles para montar 'Tramontana' - PROCULTURA

MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Factoría Echegaray busca tres intérpretes versátiles y con capacidad de trabajo corporal para que protagonicen 'Tramontana', obra de Juanma Moreno Gárriz que se estrenará el próximo 23 de abril.

Los aspirantes a protagonizarla pueden inscribirse al casting hasta el próximo 25 de enero en www.teatroechegaray.com/factoriaechegaray/proyectos/ , han indicado en un comunicado.

'Tramontana', segundo de los montajes de la décima temporada de la productora escénica municipal, ganó el X Certamen Jesús Campos para textos teatrales, que concede la asociación Autoras y Autores de Teatro.

En concreto, narra la historia de dos pescadores, padre e hijo, que reaccionan de manera diferente a la llegada de miles de refugiados a la playa y a la presencia de una misteriosa mujer.

Las audiciones para escoger al trío protagonista se celebrarán entre el 9 y el 11 de febrero, la obra se ensayará del 5 de marzo al 22 de abril y se exhibirá en el Teatro Echegaray de jueves a sábado entre el 23 de abril y el 2 de mayo.

En cuanto a los perfiles de los tres personajes, para el padre buscan un actor de entre 50 y 60 años de edad o que los aparente; el hijo, actor de entre 20 y 25 años de edad o que los aparente; y mujer, actriz de entre 20 y 25 años de edad o que los aparente.

El proceso de selección constará de una primera parte en la que los intérpretes muestran su propuesta interpretativa con el texto de la separata, que se puede descargar en la web y que deberán traer perfectamente aprendido. En la segunda parte, se seguirá trabajando sobre el mismo texto con variaciones en el trabajo corporal según las indicaciones de la dirección.

En cuando a las fechas, la convocatoria es del 16 al 25 de enero; el envío de citaciones por email: miércoles 28 de enero; el casting: 9, 10 y 11 de febrero; los ensayos, del 5 de marzo al 22 de abril y la exhibición: 23, 24, 25, 30 abril y 1 y 2 mayo.

Las entradas para las seis funciones de Tramontana están ya a la venta por un precio único de 15 euros, con oferta de dos entradas por una en todos los pases.

'Tramontana', dos pescadores, un padre y un hijo, viven en la base de un faro, junto a una playa con viento frío, la tramontana. Una mañana aparecen en la playa cientos de miles de refugiados. El hijo desea ayudarlos, pero el padre lo prohíbe.

Aún así, el hijo entra en contacto con ellos. La aparición de los extranjeros despierta la llamada de la aventura en el hijo, desafiando la autoridad del padre. Alrededor de ellos, un personaje misterioso, La mujer de arena, reabrirá las heridas del pasado.

FACTORÍA ECHEGARAY

Factoría Echegaray, una iniciativa de Málaga Procultura con la que se producen obras escénicas desde la temporada 2016-17 y que presenta Unicaja Banco, montará tres obras en su décima temporada. 'A Conserveras del tiempo', de Juan Fleta, que actualmente está en pleno proceso de ensayos, le sucederán 'Tramontana', de Juanma Romero Gárriz, y 'Antígona en Jerusalén', de Olga Amarís, prevista para junio.

Las tres obras comparten un trasfondo sociopolítico. En 'Antígona en Jerusalén', Olga Amarís reactualiza la figura de Sófocles para sumergirse en el conflicto entre Israel y Palestina; Juan Fleta ubica su 'Conserveras del tiempo' en la España de 1975 en una envasadora de atún del sur de España desde el punto de vista de las trabajadoras, y Tramontana, de Juanma Romero, se ubica en una playa junto a un faro a la que llegan cientos de miles de refugiados.

Por último, sobre las fechas de exhibición, 'Conserveras del tiempo', de Juan Fleta será el 19, 20, 21, 26, 27 y 28 febrero de 2026; 'Tramontana', de Juanma Romero Gárriz, 23, 24, 25, 30 abril y 1 y 2 mayo de 2026; y 'Antígona en Jerusalén', de Olga Amarís, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 junio de 2026.