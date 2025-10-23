Facultad de Psicología de Málaga impulsa un proyecto para potenciar la comunidad, economía circular y reciclaje textil

Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga impulsa un proyecto para potenciar la comunidad, economía circular y reciclaje textil. - UMA

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Málaga (UMA) ha presentado el proyecto 'Armario Circular', una iniciativa que busca fomentar la economía circular, el reciclaje textil y el sentido de comunidad universitaria, en línea con el compromiso de la institución con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

El proyecto está promovido por el Vicedecanato de Estudiantes de este centro, a través de la profesora Pilar Moreno, y cuenta con la implicación activa de más de 17 estudiantes de la facultad, que colaboran en su organización y gestión, "demostrando que la participación estudiantil puede ser un motor de cambio hacia hábitos de consumo más sostenibles", han indicado desde la UMA.

El 'Armario Circular' consiste en intercambiar prendas de ropa sin coste económico. Cada persona puede traer hasta tres piezas de ropa (no se aceptan calzado ni accesorios) y, si encuentra algo que le guste, puede llevárselo. En caso de que en ese momento no haya ninguna prenda de su interés, se le entregará un vale para utilizarlo en otra ocasión.

La actividad estará disponible todos los miércoles de 11.00 a 19.00 horas y ofrece "un espacio dinámico y solidario que promueve la reutilización de materiales, la reducción del desperdicio textil y la conciencia ambiental", han incidido. Así, el 'Armario Circular' se convierte en una experiencia educativa "en valores, uniendo la práctica sostenible con la implicación social".

A la presentación de esta iniciativa han asistido representantes del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, que han mostrado su respaldo y entusiasmo ante un proyecto que "simboliza el compromiso de la comunidad universitaria con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la responsabilidad medioambiental".

Además, el 'Armario Circular' es una forma "de crear comunidad, de conectar y compartir valores, de aprender a cuidar el entorno desde acciones cotidianas. Iniciativas como esta demuestran que pequeñas acciones colectivas pueden generar un gran impacto en la sociedad y en el planeta", han incidido.

Desde la Facultad de Psicología y Logopedia han animado a todos los estudiantes de la Universidad de Málaga a acercarse al 'Armario Circular', a traer esa ropa que ya no se usa, y darles así una nueva vida.