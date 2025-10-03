Fallece un hombre al salirse de la vía su vehículo en la A-45 en Antequera (Málaga)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto al salirse de la vía el vehículo que conducía por la carretera A-45 en Antequera (Málaga) y posteriormente salir ardiendo. Así lo ha informado el servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Los hechos han ocurrido este viernes a las 20.30 horas en el kilómetro 115 de la A-45. Según el testimonio de los alertantes que llamaron al 112, el coche se salió de la calzada, chocó contra un árbol y salió ardiendo, quedando atrapado en el interior el conductor.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, Policía Local y servicios sanitarios, que no obstante no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor.

Los bomberos del CPB tuvieron además que sofocar un incendio de vegetación que se originó a causa del accidente.