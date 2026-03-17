Un fallecido y un herido tras el derrumbe de un muro en Benarrabá (Málaga)

Archivo - Helicóptero sanitario de 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras el derrumbe de un muro este martes por la mañana en la localidad malagueña de Benarrabá.

En este sentido han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, cuerpo que ha actuado tras ser sido movilizado por este suceso.

Por su parte, el Sistema Emergencias 112 ha informado de que en torno a las 12.00 horas han recibido un aviso que alertaba de que dos personas habían resultado atrapadas tras la caída de un muro en el referido municipio.

Hasta el lugar se movilizó a Guardia Civil, bomberos y sanitarios del 061. Estos últimos tuvieron que desplazar a un helicóptero hasta el lugar para evacuar a la persona herida a un centro sanitario.