La familia García Caparrós: "El Estado tiene que asumir su responsabilidad histórica con este asesinato"

Las hermanas Loli, Puri y Paqui García Caparrós depositan un ramo de flores con la bandera de Andalucía en el lugar que recuerda el asesinato de su hermano, Manuel José, que tenía 18 años cuando le dispararon en una manifestación pro autonómica en 1977. - EUROPA PRESS

MÁLAGA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La familia de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que con 18 años fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación pro autonomía andaluza, ha asegurado que "el Estado tiene que asumir su responsabilidad histórica" con este asesinato tras haber recibido una carta del Ministerio del Interior en la que se deniega su consideración como víctima del terrorismo.

Loli, Paqui y Puri --las hermanas de Manuel José--, junto a Joaquín Recio, portavoz de la asociación Manuel José García Caparrós, han expresado este viernes en rueda de prensa que tras el varapalo que supone la comunicación del Gobierno, su próxima esperanza es que el Consejo de Ministros apruebe una modificación de la ley de víctimas del terrorismo.

La asociación y la familia García Caparrós ha dado lectura a un comunicado en el que, en primer lugar, han dicho que no saben cómo la carta con la comunicación ha llegado a manos de la prensa: "Nosotras no la hemos movido. Siempre hay cosas raras en torno a nuestro caso", han señalado.

Tras recordar que Manuel José García Caparrós es hijo predilecto de la ciudad de Málaga, de la provincia de Málaga e hijo predilecto de Andalucía, han insistido en que "fue asesinado vilmente por un policía de la policía armada, la policía del Régimen, el 4 de diciembre de 1977, dos años después de la muerte del dictador. Porque el régimen siguió matando después de muerto el dictador, como le ocurrió a mi hermano y a muchos jóvenes más en esa sangrienta transición".

La familia del joven asesinado ha puesto especial hincapié en resaltar varias ideas, tales y como que a Manuel José "no lo mató una bala que cayó del cielo. Fueron a matar y lo mataron"; también insisten en que su caso "no es el único en el que desaparecen las pruebas, en el que se hace un juicio farsa y en el que se vilipendia su memoria"; y además consideran que "la Transición no fue modélica. Ya está bien. Hubo un plan del régimen franquista, ya sea institucional o no, para acallar la juventud que pedía más libertad y más derechos".

En este punto de la comunicación, subrayan: "Nuestro caso es un caso de vulneración de los derechos humanos, de terrorismo de Estado. Hubo un plan por parte de la ultraderecha para generar tensión y miedo, y en eso entraban también sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad como la policía armada. No son casos aislados como han demostrados las tesis doctorales, los documentales, las investigaciones...".

CRITICAN "MANTO DE IMPUNIDAD" Y "FALTA DE EMPATÍA"

La asociación y la familia García Caparrós ha expresado que, en su opinión, "lo que hay es un manto de impunidad que llega hasta hoy", punto en el que señalan no entender como la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo "en vez de buscar soluciones que ayuden a mejorar la calidad democrática, nos deniega el derecho al reconocimiento como víctima del terrorismo".

"Por supuesto que creemos que el Estado es el que tiene que asumir su responsabilidad histórica en este asesinato y en tantos otros. Pónganse señores diputados a trabajar por cambiar la ley, han tenido que pasar 20 años para recibir una contestación, consideramos que ya ha habido tiempo para cambiar lo que es injusto ¿no?", han expresado Loli, Paqui y Puri.

Además, han considerado que "la falta de empatía y corresponsabilidad para con las víctimas como demuestra esta carta de contestación lo hace aún más grave, más inhumano".

Para las hermanas y la asociación Manuel José García Caparrós, el joven está "en el limbo de la burocracia por leyes injustas que protegen a los victimarios, no a las víctimas". Y al respecto han reclamado que "si el problema es la ley en la que no encaja, entonces cambien la ley. Que el Congreso de los Diputados y este Gobierno cambien lo que tengan que cambiar para no proteger a los terroristas que mueren en su casa sin ninguna responsabilidad amparados por el Estado".

Las hermanas de Manuel José han denominado a la contestación que les ha dado el Ministerio de Interior como "la carta de la vergüenza", y han pedido que "Andalucía se movilice por la dignidad y memoria de aquel que luchó por su autogobierno. Aquella Andalucía por la que murió nuestro hermano, deben abanderar la lucha contra la impunidad".

Por último, han insistido en que la misiva de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha sido para ellas "la más dura que hemos recibido nunca".

"MURIÓ POR ANDALUCÍA Y LA JUNTA DEBE SER LA PRIMERA EN APOYARLO"

En el turno de preguntas, Loli García Caparrós ha pedido explícitamente al Partido Popular que apoye una modificación de la ley de víctimas del terrorismo. "Espero que el partido que gobierna Andalucía no vote que no", ha dicho la hermana de Manuel José, que ha añadido: "Él murió por Andalucía y yo creo que la Junta de Andalucía es el primero que debería de apoyar el caso de García Caparrós".

Sobre el debate generado tras la publicación de la carta, el portavoz de la asociación, Joaquín Recio, ha dicho que están de acuerdo con que el joven "sea parte del debate político de Andalucía". "NOs parece necesario que las víctimas de la Transición estén ahí y nuestro Manuel José García Capadón, malagueño, asesinado por la Policía Armada el 4 de diciembre del 77, tiene que estar ahí en ese debate, siempre que se hable de dignidad y memoria". "Nos parece que el debate es necesario para hablar de una transición bastante oscura en ese sentido y que hace falta arrojar luz", ha añadido.

Y en cuanto a la modificación de la ley de víctimas del terrorismo, Recio ha precisado que, si bien no han sabido nada oficialmente por parte del Gobierno, lo que están viendo "por la prensa" es la posibilidad de que el próximo Consejo de Ministros promueva la modificación tomando como base "un artículo que se perdió de la ley de Memoria Histórica de 2007".

"Es cierto que en la comisión parlamentaria Marlaska dijo que lo que había que intentar a lo mejor era restituir un artículo que se perdió de la ley de Memoria donde se podía dar amparo a víctimas como Manuel José. El tema es que la burocracia en la que está siempre Manuel José se termine y que se pongan a trabajar que sabemos que están trabajando los diputados pero que se pongan a trabajar en este sentido y que acaben con esta situación que es injusta, y las leyes están para cambiarlas", ha insistido Recio.

Por último, y preguntadas por el hecho de que este sábado se celebra el Día de Andalucía, Loli, Puri y Paqui García Caparrós han mantenido que para ellas, y "en su corazón" el Día de Andalucía siempre será el 4 de diciembre "porque García Caparrós es un símbolo para Andalucía y siempre lo será". "Nosotros nos iremos, pero el símbolo, pero la memoria y el nombre de Caparrós seguirán vivos toda la vida".

También han insistido en que las ha sorprendido que en la carta "dijo que la policía estaba para proteger a los ciudadanos, supuestamente en el año 77". "Yo le voy a decir a esta señora, a la que ha escrito la carta, que si me está hablando de la policía de ahora, pues todavía lo respeto y le digo que vale, pero la de 77 no estaba para proteger a los ciudadanos estaba para asustar a los habitantes, y es lo que le pasó, porque mi hermano no hizo nada para que le dieran un disparo".

"A él lo mató un policía por la espalda por el simple hecho de llevar una bandera en la mano, como íbamos todos los andaluces con una bandera. No hubo provocación, no hubo nada más", ha concluido Puri García Caparrós, que ha reclamado que su hermano no fue "una víctima de segunda".