Familia de García Caparrós pide a Sánchez que se desclasifiquen documentos y reconocerlo como víctima del terrorismo

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La familia de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que murió asesinado por un disparo de la Policía Armada durante la represión en Málaga de la manifestación proautonomía del 4 de diciembre de 1977, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le exigen que la reciban para ser escuchada y que atienda las demandas.

En concreto, las hermanas Purificación, Dolores y Francisca han exigido la "reparación de nuestro hermano como víctima del terrorismo" y que se desclasifiquen los documentos de la comisión de encuesta. Por otro lado, la familia ha anunciado que se suma a la querella argentina por los crímenes franquistas.

Así, Dolores García Caparrós ha leído la carta, la segunda que le envían al presidente del Gobierno, y ha esperado a "ver si ahora tenemos respuesta, porque la primera todavía la estamos esperando".

En la misiva, leída por Dolores, le recuerdan a Sánchez que "no es la primera vez" que se dirigimos directamente, ya que lo hicieron en 2018. En aquella ocasión, precisan, "pedíamos que toda la documentación del caso García Caparrós que hubiera depositada en las distintas instancias de la administración se enviaran a Andalucía, para que pudiéramos hacer uso la familia para nuestra lucha contra la impunidad y por la verdad".

"Por supuesto pedíamos ya entonces, como llevamos toda la vida, la desclasificación de la documentación de la Comisión de Encuesta de enero de 1978 en la que se investigaron en sede parlamentaria tanto el asesinato de nuestro hermano Manuel José García Caparrós como el del joven estudiante canario Javier Fernández Quesada (asesinado por la Guardia Civil el 12 de diciembre de 1977)", señala la carta.

Recuerdan también que el pasado 27 de febrero tuvo lugar un acto de reconocimiento a Caparrós en la Subdelegación, "acto que fue motivo importante para nosotras y para la memoria de Andalucía". "No rechazamos esta reparación en base a un acto de recuerdo, y ya dimos las gracias públicamente en nuestra intervención, en la que expusimos nuestros años de lucha y dimos las gracias a todas las personas y organizaciones que nos han acompañado", añaden.

Asimismo, precisan, que en el acto estuvo representado el Gobierno en la vicepresidetna María Jesús Montero: "Nos gustó su presencia porque era un apoyo del Gobierno", precisan y recuerdan que "en su intervención anunció que iba a mover todos los mecanismos posibles para hacer posible la desclasificación de la documentación".

"Ya es una cuestión que nos desespera porque nos hemos enterado por la prensa en estos meses que el propio PSOE no desbloquea esta situación", precisan en la misiva, en la que insisten en que "hemos estado esperando muchos años, pero ya no podemos seguir esperando más, porque Manuel José García Caparrós no está solo, tiene su familia todavía aquí".

En la carta añaden que "el que asesinó a nuestro hermano fue un policía armada que usó la violencia de forma unilateral, amparado en su uniforme y con la única intención de crear terror en los manifestantes. El caso de nuestro hermano es el de otras casi 300 víctimas de la llamada Transición Española. Eso en cualquier país democrático, se llama "terrorismo de estado", afirma.

"Ha pasado ya casi cuatro meses desde el pronunciamiento esperanzador de María Jesús Montero y no tenemos comunicación oficial", lamentan, preguntándose "¿Qué tipo de reparación vamos a tener?".

Asimismo, consideran que "la condición de nuestro hermano como víctima es, en todo caso, víctima del terrorismo, y que así debe ser su reparación". "Por supuesto que aceptamos todo tipo reconocimiento como el del pasado 27 de febrero y reiteramos nuestro agradecimiento, pero en el fondo hemos pensado que nuestra lucha debe seguir porque para defender la democracia y aquellos que dejaron su vida por ella hay que seguir profundizando y consiguiendo objetivos".

"NO PUEDE HABER VÍCTIMAS DE TERRORISMO DE PRIMERA Y SEGUNDA"

En concreto, inciden en que "no hay justicia sin reparación. Nuestras familias sufrieron y sufren, pero fue duro para nuestros padres que se murieron de pena". "No puede haber víctimas de terrorismo de primera y de segunda, esta distinción por la vía de los hechos, es indigna para las familias, pero sobre todo para la memoria de nuestro hermano", por eso han exigido "la reparación de nuestro hermano como víctima del terrorismo".

Además, han añadido que "la impunidad no puede ser admitida en ninguna democracia y la transparencia y el acceso a toda la verdad tiene que ser un hecho", por lo que exigen que "se desclasifiquen los documentos de la comisión de encuesta".

Por ello, ha pedido a Sánchez que "atienda nuestras demandas, que nos reciba para escuchar a la familia García Caparrós": "Consideramos que no se puede conmemorar el 50 aniversario de la muerte del dictador sin dar luz a tanta oscuridad, porque Franco siguió matando como así hizo con nuestro hermano en 1977. Llevamos ya 47 años luchando por la verdad, justicia y reparación, y en esta lucha está toda nuestra vida", concluye la carta.

"DAR LUZ EN LA OSCURIDAD SOBRE UN CASO QUE TODAVÍA SIGUE ABIERTO"

El vocal de la Asociación Juan Manuel García Caparrós, Joaquín Recio, ha recordado que vuelven a reivindicar el "dar luz en la oscuridad sobre un caso que todavía sigue abierto"; es el "seguir combatiendo contra la desmemoria y, sobre todo, la reparación total de una víctima de terrorismo, como fue García Caparrós".

Ha insistido en conseguir "los objetivos de reparación total como víctima del terrorismo", precisando que "la familia García Caparrós se va a dirigir hacia la justicia argentina y nos vamos a sumar a la querella argentina" contra los crímenes del franquismo.

"En una semana estableceremos reuniones y los contactos necesarios para llegar a ese fin", para ver si "desde otros tipos de procedimientos, y sobre todo otro tipo de movimientos, se puede articular un movimiento hacia la verdad total".

Por último, ha valorado que el "tesón de la familia en esa lucha y el conseguirla de esta manera articulada con otras asociaciones y, sobre todo, con el apoyo popular que tiene la familia que todavía aún hoy siente el cariño de la gente de Málaga".

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha dicho que "las hermanas de Manuel José García Caparrós representan lo mejor de la sociedad malagueña y andaluza". También ha recordado que hace cuatro meses que el PSOE "se comprometió a la desclasificación total de los archivos sin tachones y sin omisiones para que pudiéramos conocer todo lo relativo a la verdad sobre quiénes asesinaron a Manuel José García Caparrós", sin embargo, "meses más tarde nada sabemos de esto".

"47 años más tarde de la vileza del asesinato de Manuel José García Caparrós, este asesinato sigue impune", ha lamentado, añadiendo que "no se han desclasificado los archivos y no se ha hecho justicia".

"Llevamos 47 años de impunidad, por tanto nos vamos a interesar en los tres niveles en los que, en este caso, IU tiene representación, tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento como en el Congreso de los Diputados, y, sobre todo, para apoyar a la familia en que no se demore más y se acabe con la impunidad ya", ha sostenido.

Por último, ha vuelto a reivindicar "verdad, justicia y reparación para un malagueño ilustre a la que la vida le fue arrebatada por defender tierra, libertad y autogobierno para Andalucía", ha concluido.