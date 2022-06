Feijóo apela a la valentía del pueblo andaluz "para que no tenga miedo" y dé una mayoría "contundente" a Moreno

El presidente 'popular' pide a los andaluces que si quieren que gobierne el PP voten "al original": "Sabemos lo que queremos hacer"

MÁLAGA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este sábado a la valentía del pueblo andaluz para que el próximo domingo, 19 de junio, "no tenga miedo" a votar para dar una mayoría "contundente" al presidente andaluz y candidato 'popular' a la reelección, Juanma Moreno, de manera que tenga "un gobierno valiente para una tierra valiente".

En pleno centro de Málaga, en el primer mitin conjunto con Moreno en la campaña electoral y ante más de 4.000 personas según la organización, el líder de los 'populares' ha dicho que Andalucía es un pueblo "valiente" y ha pedido a sus ciudadanos que sigan siéndolo "para responder de forma clara, contundente y democrática a los que sólo saben apelar al miedo, a los que sólo saben mirar atrás; a los que reciben órdenes de Madrid; a los que tienen que aceptar que les vengan a inundar Andalucía todos los que hacen política en Madrid".

También, ha continuado, frente a quienes "sólo saben insultar, amedrentar" están "los que se dedican a proponer, gobernar, a decidir, a hacer más con menos, a pagar lo que se debe, a no gastar más de lo que se tiene", destacando el trabajo de Moreno al frente de la Junta de Andalucía en estos tres años y medio.

"Démosle una lección de valentía", ha reiterado, añadiendo que Moreno merece "una mayoría todavía más valiente". "Sed valientes, dadle una mayoría al presidente de forma contundente", ha arengado Núñez Feijóo en plena calle Alcazabilla del centro de Málaga, junto al Teatro Romano y la Alcazaba de fondo.

En este sentido, ha abogado por la estabilidad y ha incidido en la importancia de que los andaluces sepan el día 19 a las diez de la noche "que quien va a ser su presidente es una persona conocida, testada, una persona que ha sido presidente, que tiene un programa, que tiene un balance, una propuesta y que tiene a millones de personas fuera de Andalucía que quieren que sea presidente de Andalucía; lo queremos en la inmensa mayoría de España".

El dirigente gallego ha considerado que no ofrecen estabilidad "aquellos que dicen que quieren gobernar con nosotros pero que no nos voten; es muy sorprendente. Nosotros queremos gobernar con el PP pero no voten al PP". Por tanto, ha espetado: "Si ustedes quieren gobernar con el PP, votad al original, al PP, y así vamos todos tranquilos: sabemos lo que vamos a hacer y les pedimos responsabilidades".

Sin embargo, ha lamentado Núñez Feijóo, "hay cantidad de gente que nos quiere ayudar para que no gobernemos". Ha aludido en este sentido al PSOE andaluz: "Ya ni siquiera aspira a que nos falte un escaño para gobernar, lo que aspira es a que nos falte un escaño y tengamos que pactar para criticar el pacto. Es lo único que les preocupa", añadiendo que los socialistas están "para dar lecciones de pactos".

Tampoco, ha sostenido el dirigente gallego, puede ofrecer estabilidad "ningún partido de izquierdas; primero porque no sabemos cuántos son, no se han puesto de acuerdo ni siquiera en presentar la documentación a tiempo", ironizando con que a esos mismos "hay que pedirles que se pongan de acuerdo para hacer un presupuesto; sería una broma".

Por todo ello, ha aseverado, las posibilidades se reducen a dos el próximo 19 de junio: "Los que quieran lío, fragmentación e inestabilidad tienen una amplísima oferta de partidos. Los que quieran gestión, moderación, estabilidad, liderazgo, honestidad y un gobierno solo hay una posibilidad: Juanma Moreno, lo demás no vale y lo saben".

"LA POLÍTICA NO ES UNA MODA NI UN 'REALITY SHOW'"

En su intervención, el presidente del PP ha criticado la "inestabilidad" para España que supone el Gobierno de PSOE y Podemos, "el mayor ejemplo de inestabilidad de los 44 años de gobiernos de España, un gobierno dividido, en los que en la mayoría de los temas hay divisiones".

"No están de acuerdo en política exterior, en defensa, en pensiones, en la política económica, solo están de acuerdo en más impuestos, más déficit, más deuda y a vivir mejor el gobierno", en contraposición, ha asegurado, con el PP, que apuesta ·por menos impuestos para que viva mejor la gente".

España, ha lamentado, "ha sufrido una política en la que sobra frivolidad y falta pausa, serenidad y sosiego", aludiendo a los partidos políticos que surgieron "como partidos personalistas". El líder 'popular' ha lamentado la política de "alimentar los egos, de tuit, de tertulia, de zasca" y ha abogado por "una política de leyes, de cuentas y de presupuestos".

Ese cambio de modelo por el que apuesta el líder 'popular', ha sostenido, "tiene que venir de la mano del PP", incidiendo en que, para él, "la política no es una moda ni un 'reality show' sino la gestión de las cosas de los demás, la defensa de los intereses generales, no tener más compromisos que el de acertar, es servicio público, rigor y pasión". "Lo demás --ha continuado-- es una política pasajera".

A juicio de Núñez Feijóo, "un gobierno sometido a las minorías, no gobierna, resiste. Cuando no manda en el Consejo de Ministros no es un presidente, es un figurante que se pone en la silla del presidente del Gobierno".

Por todo ello, ha lamentado que hoy por hoy en España hay un gobierno "dividido, sometido a minorías, débil" y ha tendido la mano a Pedro Sánchez: "Si el problema del gobierno es la falta de medidas, nosotros le hemos propuesto un plan para proteger a familias y empresas, ese plan económico está a su disposición. Si sus socios no les dejan gobernar, que miren que nosotros estamos siempre dispuestos a gobernar por los intereses de España".