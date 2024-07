Feijóo: Si hablase de "regenerar" mientras mi mujer tiene que declarar "por corrupción, no podría salir a la calle"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido este viernes, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, que si a él le ocurriera como al jefe del Ejecutivo, que "antes de ayer" fuese al Pleno del Congreso de los Diputados y dijera "que hay que regenerar la vida política", y este viernes declarase su mujer "en un juzgado por corrupción, no podría salir a la calle".

"Es más, no podría hacer un acto político en la calle, y mi partido me pediría que dejase paso", ha abundado el líder del PP durante su intervención en una mesa redonda titulada 'Díselo a Europa', organizada en el marco de la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones del PP y del grupo parlamentario del PP en el Parlamento europeo, moderada por la presidenta de NNGG, Bea Fanjul, y celebrada en Torremolinos (Málaga).

Durante su participación en este foro, en el que también ha intervenido el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, el líder del PP se ha pronunciado así unas horas después de que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se haya acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez de Madrid que la había citado a declarar en el procedimiento que se dirige en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El presidente del PP ha aludido a esta citación en la parte final de su intervención en este acto de Nuevas Generaciones en el que ha llamado la atención sobre que este viernes "hemos visto cómo la mujer del presidente del Gobierno se sienta en un banquillo, delante de un juez, y entra en un juzgado con la misma protección de un jefe de Estado".

En otro momento de su intervención, Feijóo también ha hecho alusión a la investigación que afecta al hermano del presidente del Gobierno, a David Sánchez, cuando ha comentado que, cuando uno "se quiere meter en política, que sepa que va a tener una nómina pública, y que si tiene una nómina pública, y su nómina es el producto de los impuestos de los ciudadanos, no tiene ningún sentido que no tribute la nómina en España y se vaya a Portugal" para establecer allí su domicilio.

"¿Os imagináis que a mí me pasa esto?", ha preguntado el presidente del PP a los asistentes a dicha mesa redonda, ante quienes ha defendido que "es verdad que nadie puede ser responsable de lo que hacen sus hermanos", pero sí "tienes que pronunciarte sobre lo que hace tu hermano, y no evadir todas las preguntas o solicitudes de información que se presentan, porque eres un hombre público y tienes responsabilidades públicas", ha incidido aludiendo a Pedro Sánchez sin nombrarlo en ese momento.

Alberto Núñez Feijóo ha llamado a preguntarse "qué hubiese pasado si lo que estamos viviendo es lo normal de lo que hubiésemos visto en los últimos 45 años" en España, y "si en vez de un país europeo fuésemos un país hispanoamericano". Entonces, según ha respondido él mismo, "nos hubiese pasado lo que le pasó a Argentina o a otros países".

"Nos hubiésemos cargado la solvencia del país, las libertades, hubiésemos tenido gobiernos populistas como el de ahora, pero tenemos paraguas como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el euro, tratados europeos", ha continuado comentando el líder del PP.

ALUSIÓN AL CASO ERE

El dirigente 'popular' también ha aludido al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con dinero de la Junta de Andalucía cuando ha criticado que este jueves --tras la rueda de prensa que ofreció el expresidente socialista andaluz Manuel Chaves-- "hemos visto cómo personas condenadas por todas las instancias judiciales de un país, hasta el Tribunal Supremo, por el mayor caso de corrupción de nuestra democracia, se enorgullecen de haberlo hecho".

Ante situaciones así, "comprendo que mucha gente diga que a mí esta política no me interesa", pero es que "esto es la antipolítica", y "ahora aquí no dimite nadie", ha continuado argumentando Feijóo antes de defender que "la política es resolver los problemas de los ciudadanos, no crearlos", por lo que ha animado a los jóvenes que asistían a este foro a "dedicarse a la política", y a "denunciar lo que es amoral, lo que es deshonesto, lo que no es riguroso".

LA EDUCACIÓN COMO PRIORIDAD

En el transcurso de la mesa redonda se han abordado también otras cuestiones como el emprendimiento y la educación, y al respecto el líder del PP ha defendido que "la primera prioridad de un país es educar al país, a la gente que va a ser líder del país", así como ha reivindicado el valor de "emprender", que es "valerse por sí mismo", para lo que se requiere "formación, determinación y trabajo", según ha abundado.

En esa línea, el líder 'popular' ha abogado por "volver a poner en valor la cultura del trabajo", y ha lamentado que la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tenga como "objetivo" que "la gente no trabaje". Frente a ello, Feijóo ha animado "a la gente a emprender, a arriesgarse, a esforzarse, a trabajar", como algo "fundamental para que una sociedad sea más justa y sea más equitativa".

El presidente del PP ha incidido en señalar que "la importancia de la educación es determinante en un país, no existe éxito sin esfuerzo", y ha lamentado que España "está teniendo un sistema educativo basado en la frivolidad y en equiparar por abajo", cuando "el objetivo es equiparar por arriba, buscar la excelencia, no la mediocridad", y "un gobierno o un partido que quiere gobernar tiene que saber que, durante el tiempo que esté en el Gobierno, si deja un sistema adecuado, le está haciendo un gran favor al país".

"Y el sistema adecuado no es ser todos graduados con tres máster", sino que pasa por "acertar, en función de los conocimientos y de las actitudes de un joven, cuál es su mejor salida, su proyecto de vida", ha continuado argumentando Feijóo para apostillar que "sin educación no hay cambio".

De igual modo, ha reivindicado la Formación Profesional (FP), y "más todavía" en su modalidad dual, para "facilitar que las empresas contraten a jóvenes y los jóvenes se formen en las empresas y finalicen su ciclo formativo en una empresa", así como ha apostado por "las universidades con excelencia, con rigor, con una buena selección de profesores, con menos endogamia, con más meritocracia".

SALUD MENTAL

Por otro lado, en el foro también se ha tratado la salud mental, sobre lo que Feijóo ha señalado que "es verdad que faltan psiquiatras y psicólogos en el Sistema Nacional de Salud", y que, "cuando una persona está estudiando para ser profesor de Primaria o de Secundaria, debería tener conocimientos mínimos para advertir alguna sintomatología de personas que puedan tener una dolencia en salud mental y derivarlas desde el colegio a los médicos.

También ha advertido de que, en la España de hoy, "una persona de menos de 30 años ha vivido en los últimos 15 años una crisis semiconstante, y por eso las enfermedades de salud mental se han disparado".

Igualmente, en relación a la sanidad, el líder del PP ha sostenido que ahora, "como consecuencia de que no se ha hecho una buena política en materia de planificación sanitaria, nos hemos quedado sin médicos, no tenemos médicos en atención primaria y tenemos tensiones", y ha criticado que pese a que dicha planificación sea "una competencia exclusiva del Gobierno central", desde el Ejecutivo "se les echa la culpa a los presidentes" autonómicos, "que son realmente los que sufren el problema de falta de planificación", ha advertido Alberto Núñez Feijóo.

Finalmente, ha subrayado que la vivienda es uno de los grandes problemas del país, y se ha comprometido a "presentar un proyecto de vivienda con un paquete legislativo desde la oposición" para aprobarlo en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, "dado que el Gobierno no lo hace", ha apostillado el líder 'popular'.