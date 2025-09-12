Feijóo valora aval que le dio Málaga para ser líder de PP y dice que De la Torre es el mejor alcalde de España

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; el vicesecretario del PP y diputado, Elías Bendodo; y la presidenta del PP local de Alhaurín el Grande. - PP MÁLAGA

Navarro destaca que el tándem de progreso y bienestar Moreno-Feijóo "es lo que necesita Andalucía y Málaga para seguir creciendo"

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha agradecido este viernes a la provincia de Málaga que esta fuera la que más le avalara para ser el máximo líder del PP nacional. Además, ha destacado que Francisco de la Torre, regidor de la capital malagueña, es "el mejor alcalde de España".

En este sentido se ha pronunciado Feijóo en el transcurso del acto del inicio del curso político del PP en la provincia malagueña, conocido como "de los huevos fritos", que ha tenido lugar en el municipio de Alhaurín el Grande, donde ha intervenido junto al presidente del PP andaluz y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro; y la presidenta local 'popular', Antonia Ledesma.

Así, Núñez Feijóo se ha referido al congreso nacional del partido en el primer fin de semana de julio para, a continuación aprovechar su primera visita a la provincia desde entonces "para daros las gracias porque Málaga fue la provincia que más me avaló para ser presidente del partido de toda España. Muchas gracias, he tomado buena nota y no me voy a olvidar".

Ha ironizado al decir que no sabe si dicho aval de la provincia de Málaga tuvo que ver "con un tal Elías Bendodo", pero ha insistido en que "lo importante son los resultados". Además, también ha dicho en un tono distendido que le ha pedido a la presidenta del PP provincial, Patricia Navarro, "que me busque una casa en Málaga".

Tras señalar que el próximo lunes participará en un foro con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha señalado que le dirá al regidor madrileño: "Querido Almeida eres muy joven, tienes mucho tiempo y a lo mejor podrás llegar a ser el mejor alcalde de España. De momento --el mejor alcalde-- es el de Málaga", en referencia a Francisco de la Torre, presente en este acto.

NAVARRO DESTACA EL TÁNDEM DE PROGRESO Y BIENESTAR DEL PP

Por su parte, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que el "tándem del progreso y bienestar formado por Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo es lo que Andalucía y Málaga necesitan para seguir creciendo y ofreciendo altas cotas de bienestar a nuestros conciudadanos".

En este acto "de los huevos fritos" del PP de Málaga, que en este 2025 cumple una década y que ha congregado a más de 1.500 asistentes, Navarro ha asegurado que "este curso político nos jugamos poder seguir progresando y sintiéndonos orgullosos de lo que somos y de lo que hemos conseguido juntos en Andalucía o volver a la cola en los principales indicadores de desarrollo y bienestar".

La presidenta provincial ha agradecido a Moreno su gestión al frente del Gobierno andaluz para garantizar el avance de Andalucía y de Málaga, "saldando deudas históricas y poniendo la Junta al día con los malagueños en aquellos incumplimientos y retrasos heredados de los anteriores gobiernos socialistas".

Así, ha anunciado que, de cara al próximo desafío electoral, desde el PP de Málaga "volveremos a dar lo mejor de nosotros mismos para sacar los mejores resultados y que sigas siendo el presidente de todos los andaluces", subrayando que el compromiso con Juanma Moreno es el compromiso con Alberto Núñez Feijóo: "Sabemos que lo mejor que podemos ofrecerte en el corto plazo es una rotunda victoria electoral en esta tierra", ha apostillado.

"Ya nos gustaría también participar a corto plazo de la gran victoria del PP en unas elecciones generales, que llegarán", ha manifestado, incidiendo en que "lo haremos convencidos, porque los malagueños queremos dejar atrás la Málaga del atasco y convertirnos en la Málaga del transporte público ferroviario del siglo XXI", en alusión al colapso en que el Gobierno de Sánchez mantiene a la provincia en materia de movilidad.

En esta línea, ha explicado que "queremos cambiar la Málaga de las sequías y las inundaciones recurrentes por la Málaga de los nuevos embalses y sistemas de abastecimiento; queremos ser la Málaga acogedora donde abrazamos a todo el que venga de fuera pero combatiendo con medios y deteniendo a aquellos que vienen a delinquir y a crear inseguridad", ha abundado.

Y para todo ello, la presidenta del PP malagueño ha advertido de que "la única esperanza es que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España".