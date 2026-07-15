La feria de Campanillas en honor a la Virgen del Carmen se celebrará del 16 al 19 de julio

La concejala delegada del distrito de Campanillas, Mar Torres, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La feria del distrito malagueño de Campanillas en honor a la Virgen del Carmen se celebrará del 16 al 19 de julio con actividades para todos los públicos, según ha informado la concejala delegada del distrito de Campanillas, Mar Torres, acompañada por representantes de colectivos vecinales implicados en la organización de las fiestas.

Torres ha detallado durante la presentación de la programación de la feria de este año que el recinto ferial, situado en los aledaños de la calle José Calderón a la altura del edificio de la junta municipal de distrito, albergará actuaciones musicales, talleres y el tradicional homenaje a las personas mayores del distrito.

Previamente a la inauguración oficial, en la tarde de este miércoles, se llevará a cabo la elección del 'Campanillero del año', organizado por la asociación de vecinos Evolución, en el templo de abajo, a las 20,00 horas.

Por su parte, el Distrito organiza un torneo de baloncesto 3x3 en el colegio Francisco de Quevedo a partir de las 17,00 horas, en colaboración con el club deportivo Málaga Basket. Además, este mismo día 15, se celebrará el día del niño y la niña, con las atracciones infantiles a precio reducido.

Asimismo, el jueves, 16 de julio, tendrá lugar la misa y posterior salida procesional en honor de la Virgen del Carmen de Campanillas, a partir de las 20,00 horas, desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, que comenzará en las calles Ruiz y Máiquez, avenida José Calderón, camino de Los Martínez, Hortensia, carril Segovia, Monopolio, José Fernando Carvajal, Ramírez Arcas, Ignacio Sánchez Mejías, Ramírez Arcas, Jumillano, Jacob y llegada a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (templo de arriba).

Posteriormente, se abrirán las casetas en el recinto ferial con los primeros talleres, actuaciones y la elección de la reina y míster infantiles, y a las 22,00 horas tendrá lugar la inauguración del alumbrado de la feria. La feria de este año estará presentada por el humorista El Morta.

Durante el fin de semana, además, se celebrará la feria de día en la calle Ramírez Arcas, a partir de las 12,00 horas, con una barra a cargo de la asociación de vecinos Evolución, fiesta de la espuma, y varias degustaciones con la colaboración de la asociación de mayores La Unión y Famadesa.

Además, el distrito contará con las actuaciones del grupo 'Cenacheros' para amenizar la feria de día. En la caseta del recinto ferial continuarán las actuaciones, con el concierto del grupo Siempre Así, entre otros.

Como en años anteriores, el domingo por la noche se realizará el homenaje a los mayores del distrito, en la que se ofrecerá una cena acompañada de actuaciones de grupos de baile y coros rocieros en la caseta municipal.

Todos los días de feria, además, habrá un horario especial sin ruido, de 20,00 a 21,00 horas, adaptado para menores con diversidad funcional para que también puedan disfrutar de las atracciones.

Por último, en la organización de la feria han destacado, un año más, la implicación de los colectivos, empresas y particulares del distrito en la celebración de estas fiestas, además de la Junta Municipal de Distrito de Campanillas.