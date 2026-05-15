La feria Sabor a Málaga regresa este viernes a Ronda (Málaga) junto a 36 productores locales

La diputada provincial María del Carmen Márquez en la feria Sabor a Málaga en Ronda - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La feria Sabor a Málaga regresa este viernes al recinto ferial Ángel Harillo del municipio malagueño de Ronda junto a 36 productores llegados de todas las comarcas de la provincia, convirtiendo a la ciudad del Tajo en un gran escaparate de los productos agroalimentarios malagueños y la cultura gastronómica de la provincia.

Esta feria comarcal, que coincide con la feria del ganado AgroRonda, contará con una zona expositiva y comercial en la que tendrán cabida más de 400 productos de la despensa local.

Así lo ha dado a conocer la diputada provincial María del Carmen Márquez, quien ha indicado que esta será la sexta feria comarcal de la temporada que organiza el sello de la Diputación de Málaga, tras las llevadas a cabo en Torremolinos, Vélez Málaga, Benalmádena, Torrox y Nerja, y que como viene siendo habitual, contará con un completo programa en el que se desarrollará una quincena de actividades, dirigidas a todos los públicos y que acercarán al visitante la tradición culinaria malagueña y rondeña. La diputada ha estado acompañada en su visita de la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández.

Así, con un horario de 11,00 a 21,00 horas en las jornadas del viernes y sábado y de 11,00 a 20,00 horas durante el domingo, el escenario de Sabor a Málaga ofrecerá catas y talleres a cargo de los productores adheridos a la marca, exhibiciones culinarias en directo realizadas por reconocidos chefs locales como Miguel Herrera y Antonio Alfaro, actividades infantiles y actuaciones musicales a cargo de Ainoha Pérez, Araceli González y un concierto de guitarra española a cargo del Conservatorio de Ronda. Unido a ello, Sabor a Málaga brindará el domingo una degustación popular de arroz de montaña para 200 personas.

La diputada María del Carmen Márquez ha explicado que la comarcal reúne a once productores de Ronda, así como de los municipios de Antequera, Archidona, Ardales, Arriate, Benalauría, Benamocarra, Benaoján, Coín, Colmenar, Cuevas de San Marcos, Faraján, Fuente de Piedra, Málaga, Pizarra, Sierra de Yeguas, Teba y Yunquera.

De este modo, los vecinos y visitantes que se desplacen hasta la capital de la Serranía podrán adquirir y degustar muy diversas propuestas, desde aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, quesos de cabra malagueña, quesos de vaca, embutidos, conservas vegetales, mermeladas y mieles de abeja, cremas de ajoblanco, aperitivos de patatas y encurtidos, además de nueces, panadería y pastelería, cervezas artesanas y licores.

Márquez ha señalado que "tenemos un producto buenísimo de todas las localidades y hay que poner en valor que detrás de estos productos hay explotaciones agrícolas, ganaderas, donde hay familias, empresas y empleados", por lo que ha animado a consumir "los productos de nuestra tierra".

Tras la celebración de esta feria en Ronda, Sabor a Málaga visitará durante las próximas semanas los municipios de Antequera, del 29 de mayo al 31 de mayo; Rincón de la Victoria, del 11 al 13 de septiembre, y Mijas, del 25 al 27 de septiembre.

Los productores participantes en esta ocasión son: Aceite Molino del Arco, Aceites Península El Tesorito, Almazara Terraverne, Finca Rosa Alta, Aove Finca Las Morenas, La Laguna de Fuente de Piedra, Bodegas Kieninger, Excelencia, Huerto De La Condesa, quesos La Laja, Quesería Artesanal Los Barrancos, Quesos Montes de Málaga y El Pinsapo, quesos La Arriateña, Embutidos Melgar, La Torcaleña, Embutidos Gamarro, Icarben, Ibéricos Yunquera, Francisco Torres Los de Castaña, Aceitunas y Encurtidos Almario y Papas Fritas Millán.

También Miel y Polen La Fraguara, Miel Agustín, Trafrut Cano, La Molienda Verde, crema de ajoblanco Doña Amelia, Nueces de Ronda, Panadería y Pastelería Ortipan, Good Pastelería, Las Delicias de Mi Noe, Panadería Confitería Cristo Rey, La Hacienda Tostador de Café de Especialidad, Cafés Mokasol, Cervezas Gaitanejo, cerveza Rondeña y La Tradición de Arriate.

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará el viernes 15 de mayo a las 11,00 horas con la apertura oficial de la feria y la bienvenida de los productores de Sabor a Málaga, que presentarán al público sus mejores elaboraciones artesanales y productos de cercanía a lo largo de la jornada.

A las 12,00 horas tendrá lugar una cata de vinos de Ronda, donde los asistentes podrán descubrir la tradición vitivinícola de la Serranía y conocer algunas de las referencias más destacadas de la comarca.

Continuará a las 13,00 horas con una cata de aceites de oliva virgen extra de la provincia, dedicada a poner en valor la calidad de los Aoves malagueños y enseñar a identificar sus principales matices y aromas. Posteriormente, a las 14,00 horas, los quesos de cabra y vaca elaborados en Málaga protagonizarán una degustación centrada en la tradición quesera de la provincia.

A partir de las 15,00 horas, el recinto ofrecerá una pausa gastronómica con productos típicos malagueños, mientras que desde las 16,00 horas la música y el ambiente festivo acompañarán la sobremesa en el espacio Sabor a Málaga.

La programación de la tarde continuará a las 18,00 horas con una propuesta dedicada a los postres y la repostería actual, con tartas de queso, pasteles y elaboraciones dulces artesanales. El cierre cultural del día llegará a las 19,00 horas con la actuación flamenca de Ainoha Pérez, antes de la clausura de la jornada a las 21,00 horas.

Por otro lado, el sábado 16 de mayo la feria volverá a abrir a las 11,00 horas con nuevas propuestas gastronómicas y actividades participativas. A las 12,00 horas, el chef Miguel Herrera protagonizará un show cooking centrado en la cocina popular y tradicional elaborada con productos de proximidad.

Una hora más tarde, a las 13,00 horas, el público podrá asistir a un taller de elaboración de queso fresco en directo, donde se mostrarán las técnicas tradicionales de producción artesanal.

La programación gastronómica continuará a las 14,00 horas con un taller y degustación de chacinas de la Serranía y de distintos puntos de la provincia, dando protagonismo a embutidos y derivados cárnicos elaborados en las comarcas malagueñas. Después del almuerzo y del espacio musical previsto desde las 16,00 horas, la feria celebrará a las 17,00 horas un taller dedicado a mieles, mermeladas y repostería tradicional.

A las 18,00 horas llegará uno de los momentos destacados del día con el show cooking de Antonio Alfaro, que ofrecerá una exhibición culinaria basada en recetas innovadoras elaboradas con productos locales. La segunda jornada de esta feria agroalimentaria concluirá a las 19,00 horas con la actuación de la coplista Araceli González y el cierre del recinto a las 21,00 horas.

Un día más tarde, el domingo 17 de mayo, estará especialmente orientado al público familiar. La feria abrirá nuevamente a las 11,00 horas y a las 12,00 horas comenzará el taller infantil de Las Delicias de mi Noe, una actividad creativa dedicada a acercar la repostería a los más pequeños. Media hora después, a las 12,30 horas, los niños podrán decorar sus propias galletas en un espacio participativo pensado para disfrutar en familia.

A las 14,00 horas se celebrará una degustación popular de arroz de montaña, una de las propuestas gastronómicas más esperadas de la jornada. La música volverá a amenizar la sobremesa desde las 16,00 horas y, como broche cultural de la feria, a las 18,00 horas tendrá lugar una tarde de guitarra española a cargo del Conservatorio de Ronda.

La feria comarcal Sabor a Málaga Ronda 2026 cerrará sus puertas el domingo a las 20,00 horas tras tres días dedicados a la promoción de los productos agroalimentarios malagueños, la gastronomía local y la tradición cultural de la provincia.