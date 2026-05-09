Fernando Tejero, Julián Quirós y Manuel Azuaga protagonizan la semana cultural de La Malagueta de Diputación de Málaga

Imagen del actor Fernando Tejero. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga ha presentado una nueva programación semanal con propuestas que transitan entre la literatura, la memoria y la reflexión contemporánea. Del 12 al 15 de mayo, el espacio acogerá presentaciones de libros, encuentros vinculados a la historia local y conversaciones con figuras relevantes del panorama cultural y mediático.

La agenda comenzará el martes 12 de mayo con la presentación de 'Útimos cuentos, jaques y leyendas', del escritor y periodista Manuel Azuaga. Según ha informado la institución provincial en una nota, la obra, que cierra su trilogía dedicada al universo del ajedrez, propone un recorrido por historias donde este juego se entrelaza con trayectorias vitales marcadas por la tensión, la estrategia y el pensamiento. El autor conversará con Vicente Fernández González, Premio Nacional de Traducción, en un diálogo que abordará el ajedrez como trasfondo cultural y biográfico.

El miércoles 13 de mayo, el ciclo dedicado a la historia y la identidad de la provincia, 'Historias de Málaga', con Ana Pérez-Bryan, pondrá el foco en una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad con la charla 'Los cafés en Málaga: del café de La Marina al café Central, una tradición a fuego lento'. El encuentro propone un recorrido por estos espacios como escenarios de vida social, cultural y política, reconstruyendo una memoria colectiva que atraviesa generaciones.

La programación continuará el jueves 14 de mayo con la presentación de 'El último brindis', primera novela del periodista y director de ABC, Julián Quirós. A través de una conversación con el periodista Juan Cano, el autor desgranará las claves de un relato que explora las dinámicas del poder político y su desgaste, en un contexto marcado por la crisis y la transformación social.

El viernes 15 de mayo, el ciclo 'Vida pública' acogerá una conversación entre su coordinador, el escritor y divulgador Luis Alegre, y el actor Fernando Tejero, una de las figuras más reconocidas de la interpretación en España. El encuentro repasará su trayectoria artística y su evolución profesional, desde sus inicios hasta sus trabajos más recientes, consolidando una carrera que combina popularidad y reconocimiento crítico.

Además, el centro encara los últimos días para visitar la exposición 'Un viaje interior', del fotógrafo Txema Rodríguez, abierta al público hasta el próximo 17 de mayo. La muestra propone un recorrido visual por la Semana Santa en distintos municipios de la provincia, ofreciendo una mirada íntima que pone el acento en lo humano, lo emocional y lo cotidiano. Todas las actividades tendrán lugar a las 19,00 horas en la Sala 001, con acceso libre hasta completar aforo. La programación completa puede consultarse en la web del centro.