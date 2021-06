Fesser y sus 'Historias lamentables' traen la comedia y el cine de tebeo al Festival de Málaga

La película, que se estrena en salas este viernes, participa fuera de concurso en la sección oficial del certamen

El director Javier Fesser ha presentado este viernes su película 'Historias lamentables' en el marco de la vigésimo cuarta edición del Festival de Cine de Málaga. La comedia, que en un principio iba a participar en la pasada edición del certamen cinematográfico, se proyecta este año fuera de concurso en la sección oficial. Está inspirada en el tebeo y realizada a partir de un guion del director que escribió en 1986.

Don Horacio recibe en la fiesta de su jubilación un regalo de su hijo. Pero la sorpresa se la llevará su propio hijo ante la reacción de un hombre que sabe lo que quiere. Bermejo se dirige a la playa, pero una serie de sorprendentes acontecimientos le irán alejando progresiva e inexorablemente de la costa llevándole hacia las tierras del interior. Tina, una mujer egoísta, y Ayoub, un joven inmigrante, emprenden una relación que cambiará para siempre la vida de ambos. Descubierto en un desfalco, Alipio acude a una empresa especializada en excusas que le elabora una estrategia sorprendente. Sus vidas al final, se cruzarán sin saberlo.

El equipo de la película ha participado en una rueda de prensa en el Teatro Cervantes de la capital malagueña. En el acto han estado presentes el director Javier Fesser, los intérpretes Chani Martín, Laura Gómez-La Cueva, Matías Janick, Alberto Castrillo-Ferrer; Luis Manso y Álvaro Longoria, productor.

Fesser, que también recibe este viernes la Biznaga de Honor del festival, ha contado que 'Historias lamentables' es una película con la que el productor Luis Manso y él han recuperado la forma de hacer cine con la que empezaron haciendo cortometrajes. "Después de tantos años jugando con esta máquina que es el cine, he dejado un poco de lado la parte técnica y me he centrado más en los personajes y lo que transmiten", ha sostenido el director.

Son cuatro las 'Historias lamentables' que confluyen en la película, protagonizadas por Chani Martín, Laura Gómez-La Cueva, Matías Janick y Alberto Castrillo-Ferrer. Para la actriz Laura Gómez, rodar la película ha sido "un juego y una fiesta". "Javier es un director maravilloso que lo tiene todo muy claro. Ese entusiasmo que tiene hace que sea muy fácil confiar en él y además hace caso de las propuestas que le hacemos si son buenas", ha sostenido.

Por su parte, el actor Matías Janick se ha mostrado agradecido por "el valor" de Fesser en confiar en actores con una trayectoria muy poco conocida como la suya: "Yo descubrí a Javier por 'Campeones' y a partir de ahí me sumergí en el resto de su cine. Que apueste por gente nueva es una característica de su cine, y eso es de valientes", ha remarcado el intérprete.

El actor Chani Martín, que protagoniza una de las historias, ha dicho que la película tiene un guion "muy exigente" por la situación que viven los personajes. Fesser ha añadido que con el guion trata de llevar al límite a los protagonistas. "Nos pensamos que nos reímos de los personajes, pero poco a poco vamos descubriendo lo que nos aferramos a ellos. Les ocurren cosas que nos pueden pasar a nosotros también", ha concluido el director.

ESTRENO EN CINES TRAS SU PASO POR PLATAFORMAS

'Historias lamentables' tenía como fecha inicial de estreno el 30 de abril de 2020 y su participación en la edición número 23 del Festival de Málaga de ese mismo año. La pandemia obligó posponer el lanzamiento y finalmente la película tuvo su estreno exclusivo en la plataforma Amazon Prime Video el pasado mes de noviembre.

Debido al compromiso inicial del equipo en que la película pasara por salas, 'Historias lamentables' se estrena en cines este viernes 11 de junio, coincidiendo con la participación del proyecto en el Festival de Málaga.

El director ha reivindicado que "vivimos una situación cambiante, buscando un nuevo modelo de distribución y creo que tenemos que participar en el cambio", ha concluido.