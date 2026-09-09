Festival de Cine Francés de Málaga expondrá obras de la fotoperiodista palestina Fatma Hassona por primera vez en España

Cartel de la exposición 'La Voz de Gaza' dentro del 32 Festival de Cine Francés de Málaga. - FESTIVAL DE CINE FRANCÉS DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 32 Festival de Cine Francés de Málaga, organizado por la Alianza Francesa de Málaga, presenta por primera vez en España obras de la fotoperiodista independiente palestina Fatma Hassona en una muestra que reúne más de 50 imágenes con las que la fotógrafa documentó y mostró al mundo la realidad de la población de Gaza, en Palestina.

Realizada en colaboración con la directora de cine franco-iraní Sepideh Farsi, la muestra titulada 'La voz de Gaza' se inaugurará el miércoles 14 de octubre a las 20,00 horas en la sala de exposiciones del espacio francófono en la capital malagueña, han informado desde el festival en una nota.

Farsi es una de las primeras invitadas que el festival anuncia para la 32 edición, y presentará al público en Málaga su documental franco-iraní 'Put Your Soul on Your Hand and Walk' (2025), en el que compartía una serie de conversaciones a través de videollamadas con Hassona. La proyección tendrá lugar un día antes, el martes 13 de octubre a las 19,00 horas, en el Teatro Cánovas.

Irá seguido de un encuentro con la directora que con más de 20 películas "atravesadas por la relación entre imagen, memoria y resistencia es activista desde sus comienzos, y cuya obra ha recibido numerosos premios y menciones internacionales", han señalado.

En el filme, Fatma Hassona narra "la brutalidad a la que se veían sometidos su ciudad y sus habitantes, mientras continuaba documentando la vida cotidiana en Gaza" y muestra a Farsi las fotografías que va tomando.

El 15 de abril de 2025, un día antes de la muerte de Hassona, la Asociación para la Difusión del Cine Independiente (ADCI) anunció la selección de la película para Cannes de 2025, festival que, tras el asesinato de la fotógrafa y diez de sus familiares, expresó entonces su "profunda tristeza" y señaló que la proyección del filme constituiría también una forma de honrar su memoria.

Sobre la exposición, desde el Festival de Cine Francés han señalado que "hay pocas disciplinas artísticas que potencien el poder de la cultura como lo hacen el cine y la imagen" y han incidido en que a través de esta muestra, el 32FCFM "tiene como objetivo profundizar en la relación entre el cine y otras artes".

Una relación que, han apuntado, "se manifiesta cada vez más a través de alegatos de memoria histórica, justicia social y en la necesidad de mirar de frente algunas de las realidades más urgentes de nuestro tiempo".

Según han recordado, Hassona declaraba en 2024 en sus redes sociales: "Si muero, quiero una muerte resonante, no quiero estar en las noticias urgentes, ni ser un número en una lista. Quiero una muerte que el mundo escuche, un impacto que permanezca con el tiempo".

La fotoperiodista independiente se ha proyectado en estos años como una figura cultural cuya obra "ha convertido la resistencia en una forma de testimonio y cuyo último deseo fue que el mundo escuchara su voz".

Ambas actividades se celebrarán unos días antes de que comience el programa del 32 Festival de Cine Francés de Málaga, que del 16 al 23 de octubre proyectará en diversos espacios culturales de la ciudad de Málaga multitud de preestrenos francófonos de forma exclusiva a través de sus distintas secciones.

LA MUESTRA

La muestra reúne más de 50 fotografías realizadas por Hassona en un periodo de 18 meses, comprendidos entre octubre de 2023 y abril de 2025. La iniciativa presenta una mirada desde el interior de Gaza a la vida cotidiana de su población durante la guerra.

Estas imágenes, que componen parte de lo que la artista llamó 'a City of Ghosts (Una ciudad fantasma)', documentan el día a día de la masacre y la violencia vivida en la ciudad palestina, pero también los vínculos familiares, la vida cotidiana, la resistencia y la capacidad de una comunidad para continuar existiendo y creando en circunstancias extremas.

La muestra se divide en varias secciones que incluyen también textos, poesía, documentos e imágenes de la vida de Fatma que ella había retratado previamente a los ataques sufridos en Gaza.

El comisariado de la muestra, realizado por Sullivan Benetier y Antonio Rodríguez Molina, director y responsable de comunicación del festival, respectivamente, propone una cuidada alternancia entre la proyección más fiel de la realidad que muestran sus instantáneas y un énfasis en la capacidad artística y de composición de Hassona, que falleció con 25 años.

El proyecto, realizado en colaboración con Sepideh Farsi, establece así un diálogo entre cine y fotografía y permite acercarse a la obra de Fatma Hassona más allá de su condición de testimonio de guerra.

Las fotografías de esta muestra se presentan por primera vez en España, tras haber formado parte de exposiciones internacionales en el Instituto del Mundo Árabe en París; en el Festival de fotoperiodismo Visa pour l'image en Perpiñán; en el Festival de Cannes; en el Festival Kyotographie en Kioto; en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ) en Tokio; en el Cinema Galeries Art House de Bruselas; en Tenthaus y Podium, así como en el Nobel Peace Center (Centro Nobel de la Paz) en Oslo; entre otros.

EL DOCUMENTAL

La película 'Put Your Soul on Your Hand and Walk' constituye un testimonio "excepcional" de la vida en Gaza durante la guerra y del trabajo de Hassona como fotógrafa y cronista desde el interior de la franja, han señalado desde el festival.

A través de sus encuentros virtuales, Farsi acompaña a Fatma mientras esta comparte sus fotografías, habla de su vida cotidiana y relata la realidad de una población sometida a la violencia, el desplazamiento y la destrucción.

Farsi intentó inicialmente entrar en Gaza para filmar la guerra, pero las circunstancias se lo impidieron. En abril de 2024 entró en contacto con Fatma Hassona y fue a partir de entonces comenzaron una serie de videollamadas que Farsi grabó durante aproximadamente un año.

El resultado es este documental que inicialmente iba a ser un retrato de la vida cotidiana de Hassona y que, tras su asesinato el 16 de abril de 2025, se transformó inevitablemente también en un testamento póstumo.