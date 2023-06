Festival Cirkorama de Diputación de Málaga baja el telón este fin de semana con siete espectáculos en varios municipios

MÁLAGA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Cirkorama de la Diputación baja el telón este fin de semana con siete espectáculos en distintos puntos de la provincia. La VII edición del festival arrancó el pasado 16 de junio con un programa de nueve espectáculos y 19 funciones de compañías nacionales e internacionales que fusionan el circo con otras disciplinas como el teatro, la danza, la música y el clown, buscando un resultado más teatral, visual, poético y estético.

El itinerario de Cirkorama ha incluido este año el Centro Cultural MVA y 17 municipios de la provincia. Desde este viernes hasta el domingo, el festival encara su recta final con siete funciones en el MVA de la capital malagueña y en las localidades de Almáchar, Ronda, Coín, Genalguacil y Moclinejo, han informado desde la Diputación en un comunicado.

Así, este viernes, 23 de junio, tendrá lugar en el MVA la Gran Gala de Circo, un espectáculo puramente circense coordinado por la compañía Rolabola en el que la tensión, la habilidad, el riesgo y el humor se amalgaman en forma de potentes números de circo. El elenco artístico está formado por Pepeciclo e Ignacio Santiago, David Lápiz, Eva Expósito, Kike Trotonix, Alfonso de la Pola y Miguel Julián.

Cirkorama también girará este viernes por la provincia con tres espectáculos en Almáchar, Ronda y Coín. En el parque María Zambrano de Almáchar se podrá ver a las 20.15 horas el espectáculo de Javier Alonso 'El influencer', obra que retrata a un comunicador, animal social, líder de opinión, celebrity, gurú, coach..., con su habilidad natural para socializar y comunicar hace que su número de followers aumente cada día.

Previamente, a las 19.00 horas, el artista circense Manolo Carambolas ofrecerá una exhibición y masterclass de juegos tradicionales sobre el diábolo.

A las 20.30 horas, en la Plaza Alameda de Coín, estará el espectáculo 'Poi' de la compañía D'Es Tro. Se trata de la historia de un hombre rural atrapado desde la infancia por el efecto giroscópico de su peonza, un viaje de enredos y giros que transporta al espectador al juego, uno de los estados más importantes de la vida.

También a las 20.30 horas, pero en el Convento de Santo Domingo de Ronda, estará Roi Borrallas con su espectáculo 'Solo'. El hábitat natural de cualquier payaso es la escena, con su público. ¿Pero qué pasa cuando se queda solo? Es en el camerino donde se mezclan la persona y el personaje, donde se desdibuja la línea que los separa.

Este sábado, 24 de junio, Cirkorama volverá al MVA con 'Poi'. Será a las 20.30 horas, y a las 21.00 horas, la Plaza de la Constitución de Genalguacil será el escenario de 'El influencer', obra que también cerrará el festival con una última función el domingo 25 de junio, a las 20.30 horas, en la Plaza de España de Moclinejo.

Todos los espectáculos en la provincia son de entrada libre hasta completar aforo, y las invitaciones para el MVA se pueden reservar en mientrada.net.

DOCUMENTALES EN EL MVA Y LA PROVINCIA

Por otra parte, Daniel Ortiz Entrambasaguas continúa llevando su cortometraje '7:11 Cuarzo' sobre el abuso infantil a la provincia de Málaga. El cortometraje documental profundiza en las consecuencias del abuso infantil y las distintas formas de vivir el duelo: las secuelas, el camino tras romper el silencio y destruir el estigma.

Tras su paso durante los últimos días por las localidades de Nerja y Alhaurín de la Torre, el martes 27 de junio será el turno de Benalmádena en el Aula Magna del Centro Innova en Arroyo de la Miel. La última cita de junio será en Torremolinos, el jueves 29 de junio en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Ambas citas serán de entrada libre hasta completar aforo a partir de las 20.30 horas.

'7:11 Cuarzo' tiene una duración de 23 minutos, está localizado en Málaga y cuenta con los actores Noemí Pérez, María Andújar, Ada Giménez-Rébora, Gonzalo Perea, Nerea Amaya, Álvaro Rivera, Marity Manzanera, Víctor Miró, Rosa Casares, Juan Fleta, Raquel Menor, Alex Fernández, con la colaboración de Pepe Arganda y Máximo Gallego.

Además, el MVA también propone el visionado de un documental el 29 de junio a las 20.30 horas. Se trata de 'Summer of Soul (*O, Cuando la Revolución No Pudo Ser Televisada)', dirigido por el reconocido músico Ahmir Thompson, más conocido como Questlove, y que trata sobre el Festival de Cultura de Harlem organizado en 1969.

Proyectado en el Festival de Sundance, donde obtuvo el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público, ambos en la categoría a Mejor Documental, el filme examina lo celebrado en el festival, que tuvo lugar en Mount Morris Park (ahora llamado Marcus Garvey Park) en pleno barrio del Upper Manhattan de Nueva York y que duró un total de seis semanas.

A pesar de que obtuvo un gran respaldo del público y contó con la presencia de reconocidos artistas como Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Nina Simone, The 5th Dimension, The Staple Singers, Gladys Knight & the Pips y Sly and the Family Stone, "el festival fue visto como un punto negro de la cultura pop".

Este documental busca abordar por qué se convirtió en sinónimo de algo oscuro. Para ello, muestra la investigación dirigida por Questlove, que cuenta con material de archivo inédito durante más de 50 años. Un auténtico ejercicio de arqueología musical para descubrir el verdadero motivo de que el festival cayese en el olvido.