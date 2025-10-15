El festival Fancine (Málaga) amplía fronteras y acentos en su 35 edición con 'El fantástico iberoamericano'

Fotograma de 'La virgen de la Tosquera', film argentino que integra la programación de la nueva sección 'El fantástico iberoamericano' - FANCINE

Ocho producciones españolas y latinoamericanas integran este nuevo apartado creado en alianza con Festival de Málaga

El universo de Fancine continúa en expansión. El festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga (UMA) va a ampliar este año su tradicional apartado dedicado a la cosecha fílmica nacional con la nueva sección 'El fantástico iberoamericano', en alianza con el Festival de Málaga.

Esta iniciativa supone una evolución natural del ciclo 'Fantástico Nacional', que durante las dos últimas ediciones ha formado parte de la programación de Fancine con el apoyo de Málaga Procultura, y que ahora dilata su alcance para incluir producciones de España, Portugal y América Latina.

Según destacan en un comunicado, la propuesta responde al deseo de abrir una ventana de exhibición dentro del marco del certamen de la UMA a las cinematografías vecinas que comparten idioma, referentes o una sensibilidad común hacia lo fantástico.

Esta nueva sección reunirá ocho largometrajes de género que reflejan su vitalidad y diversidad creativa, con obras que abordan el misterio, la identidad o lo sobrenatural desde lenguajes y contextos culturales distintos.

La selección combina títulos españoles y latinoamericanos que exploran el terror, la fábula, la distopía o la comedia negra desde un prisma contemporáneo y con marcado sentido autoral, mostrando la riqueza del género en ambas orillas del Atlántico.

OCHO LARGOMETRAJES DE ARGENTINA, BRASIL Y ESPAÑA

Entre las propuestas internacionales figura 'La Virgen de la Tosquera', de Laura Casabé, adaptación de dos relatos de Mariana Enríquez que entrelaza realismo social y magia negra en la periferia de Buenos Aires durante la etapa del corralito.

Desde Argentina llegará también 'La frecuencia Kirlian', de Cristian Ponce, versión cinematográfica de la serie de culto del mismo nombre: un viaje sonoro y sobrenatural por una ciudad perdida que cobra vida a través de la radio.

Y se incluirá además la singular 'O Último Azul' (The Blue Trail), del brasileño Gabriel Mascaro, que mezcla imagen real y animación en una fábula sobre la libertad y la vejez en el corazón del Amazonas.

La representación española contará con cinco títulos de gran diversidad estilística. Entre los nombres más reconocidos estará el de Eduardo Casanova, que regresa a Fancine con 'Silencio', una comedia negra sobre vampiras y prejuicios que transcurre entre la Peste Negra y la crisis del sida en la década de los ochenta y noventa.

El director, que ya conquistó al público fancinero con 'Pieles', vuelve a demostrar con este proyecto su mirada provocadora y estética inconfundible, acompañado de un reparto de lujo encabezado por Ana Polvorosa, Leticia Dolera y María León.

Asimismo, el género fantástico se reviste de nuevo de leyenda con 'Gaua', del vasco Paul Urkijo, ganador del premio del público en el 32 Fancine con 'Irati', su segunda película.

En esta ocasión, Urkijo recupera las raíces mitológicas del norte para adentrarse en el siglo XVII y narrar una épica historia de brujas, supersticiones y miedo ancestral entre los bosques del País Vasco, una pieza de cuidada ambientación y gran belleza visual.

Completarán el apartado tres filmes más. 'Luger', de Bruno Martín, un thriller cargado de humor negro y tensión en el que acompañaremos a dos buscavidas que, al intentar recuperar un coche robado, descubren una codiciada pistola de la Segunda Guerra Mundial.

'Disforia', de Christopher Cartagena González, que narra la huida de un matrimonio y su hija ante el caos de su ciudad, transformando la crisis social en un relato claustrofóbico de miedo y decisiones extremas.

Por último, 'Santa Zeta', de Antonio Muñoz de Mesa, presenta a una 'influencer' de viajes que utiliza sus redes como tapadera para perseguir al asesino de su hermana, en un tenso retrato de venganza personal.