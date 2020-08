El Festival de Málaga acoge el estreno de 'El secreto de Ibosim', primera película sostenible y con huella de carbono 0

MÁLAGA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 23 edición del Festival de Cine de Málaga acogerá el próximo viernes, 28 de agosto, en el marco de la sección de Estrenos Especiales la exhibición de la película 'El secreto de Ibosim' dirigida por Miguel Ángel Tobías. Se trata de la primera película rodada de manera sostenible y con huella de carbono 0.

El director y productor, Miguel Ángel Tobías, ha explicado a Europa Press que la película "es como una gran metáfora medioambiental"; es "una metáfora sobre cómo el ser humano, al sobreexplotar el planeta por su ambición, se destruye a sí mismo".

La cinta está rodada íntegramente en Ibiza y cuenta entre su elenco con Rodolfo Sancho, Xènia Tostado, Cayetana Guillén Cuervo, Micky Molina, Miriam Díaz Aroca, Grecia Castta, entre otros.

'El Secreto de Ibosim' narra la historia de Manuel, un poderoso hombre de negocios que, tras descubrir que bajo el subsuelo de la isla hay un mineral precioso, está dispuesto a destruirla cegado por su codicia.

Pero la isla, un ente vivo, de una forma mágica arruinará al protagonista, impidiéndole seguir con su plan. Él, al verse arruinado intenta quitarse la vida en el mar pero, de nuevo, misteriosa y mágicamente, la isla intervendrá evitando su muerte, dándole una segunda oportunidad para que reaprenda los valores que un día tuvo y que, el dinero y el poder, le hicieron olvidar.

Así, volverá a aprender otra vez lo que es la dignidad del ser humano, la humildad, solidaridad, esfuerzo, amistad, y el amor verdadero.

"Es la metáfora de lo que el ser humano está haciendo con el planeta", ha detallado Miguel Ángel Tobías, que ha añadido que "el planeta, lógicamente, se defiende; en este caso, la isla no se deja destruir, igual que el planeta no se va a dejar destruir", ha apostillado.

El director ha explicado que, con el planteamiento de que la película tuviera esta temática, tenía "que cerrar el círculo", por lo que pensó en ver si se podía hacer un filme rodado de forma sostenible. Ha señalado, en este sentido, que "nos fuimos metiendo poco a poco", ya que actualmente, no hay protocolos creados como tal para ello pero "los hemos ido creando; ha sido interesante".

Al respecto, ha señalado, como ejemplo, que los vehículos utilizados han sido eléctricos, los alimentos han sido de proximidad, biológicos, ecológicos, e, incluso, se potenció que fueran veganos, "que dejan una huella de carbono menor"; los decorados son escenarios naturales y reales; y la ropa de los actores es ecológica y/o de segunda mano.

También han favorecido la movilidad y los traslados entre la península y el archipiélago en barco; y, en general, toda la producción ha tratado de mantener los mayores estándares de eficiencia y ahorro energético.

En suma, ha dicho, "tratamos de reducir al máximo posible los plásticos, lo que la tecnología te permite, porque una cámara tiene plástico y no puedes dejar de grabar con ella, pero sí hacerlo en la medida en que la tecnología nos lo iba permitiendo", ha detallado.

En este punto, ha admitido que "inevitablemente, aunque todo esto hizo que la huella de carbono fuera la menor, era imposible dejarla a cero". Así, ha explicado que la auditoría que se hizo de la película "nos planteó que habíamos generado una huella de carbono de 40 toneladas en todo el proceso de producción de la cinta", por lo que para "compensarlo" llevaron a cabo una plantación de árboles en la ribera del Río Chícamo, en Murcia: "Lo que hicimos fue compensar 340 toneladas, 300 más de lo que la propia auditoría planteaba", ha abundado.

"Esto es lo que hace de maravillosa la película, que la propia cinta y el guion cuenta una historia relacionada con las necesidades de cuidar el planeta y entre personas y que la propia producción de toda la película haya sido sostenible", ha valorado.

PRIMERA PELÍCULA DE FICCIÓN DE MIGUEL ÁNGEL TOBÍAS

'El secreto de Ibosim' es la primera película de ficción de Miguel Ángel Tobías, ya que antes ha rodado documentales y su anterior trabajo era una mezcla de ficción y documental, por lo que ha sido "un reto" al ser su primera película de ficción, y también el hecho de producirla, dirigirla, y, además, ser la primera sostenible.

Al respecto, ha indicado que el proceso "ha sido complejo" y en cuanto al tiempo que ha tardado en desarrollarla ha comentado que el hecho de ser la primera película rodada de manera sostenible y con huella de carbono 0 ha repercutido tanto en un mayor coste desde el punto de vista económico como en un mayor tiempo a la hora de desarrollarla: "Es inevitable, es pensar mucho en el proceso, ya no solo en el rodaje, es todo el diseño de la película previo", ha comentado.

"Se ha tenido que tener en cuenta todo, el proceso, el periodo de diseño y producción de la película, y la preproducción ha sido mayor de lo que hubiera sido si hubiera sido una película no sostenible", ha comentado.

IMPLICACIÓN DEL EQUIPO

Por otro lado, ha valorado la implicación de todo el equipo con el proyecto: "Todo el mundo tenía claro lo que estábamos intentando, hemos ido aprendiendo todos en el proceso y se han dado anécdotas porque todos somos humanos", ha dicho, asegurando que todos, al final, están "felices" por haber participado en la película.

"Todo el mundo estaba muy implicado, el propio equipo que he generado para la película, tanto actores como equipo técnico de producción, es gente muy especial, con mucha conciencia social, mediaoambiental y también desde el principio no se tomaron esto como otra dificultad más añadida, sino como algo chulo", ha subrayado.

Para el director, "cuando tú eres el primero en hacer algo no deja de ser un acontecimiento histórico, estoy muy orgulloso de que esto no haya sido una producción de Hollywood. Esto no lo ha hecho Hollywood con todo su dinero, ni Reino Unido, ni Francia, ni Alemania... Es la primera película sostenible y con huella de carbono cero y es una película pequeñita, modesta, rodada íntegramente en España, con un equipo cien por ciento español", ha destacado.

Han transcurrido unos tres años desde que le surgió la idea a Miguel Ángel Tobías hasta este momento y han sido unas siete semanas de rodaje. En principio iba a estrenarse en marzo también en el Festival, pero el certamen tuvo que ser pospuesto por la pandemia, por lo que será este viernes cuando se estrene.

FESTIVAL DE CINE

Por otro lado, el director ha afirmado que era "un sueño" el poder estrenar en el certamen cinematográfico malagueño "por su compromiso con el cine, porque indiscutiblemente es el Festival de Cine en español más importante".

"Tenía el sueño de estrenar en Málaga y sentía que esta película era para que se estrenase en Málaga", ha asegurado, incidiendo, además, en que "ya lo pensaba en el mismo momento de tener la idea, desde ahí ya soñaba con que esta película se estrenara en el Festival de Málaga". "Ha sido una sorpresa maravillosa el que la seleccionaran para ello".

'El Secreto de Ibosim' se exhibirá en la sección de Estrenos Especiales del Festival de Cine este viernes, 28 de agosto a las 21.30 horas, en el Cine Albéniz y, pese a que el COVID "ha trastocado la vida de todo y todos" el objetivo de Miguel Ángel Tobías, al igual que hiciera con su anterior trabajo 'Me llamo Gennet' es hacer preestrenos en unas 15 ciudades en España y después su estreno en cines.