El Festival de Málaga lleva al Marché du Film de Cannes cinco proyectos cinematográficos andaluces

MÁLAGA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga, a través de su área de industria MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone) y con el apoyo de la Junta de Andalucía, celebra por segundo año el evento 'Málaga Goes to Cannes' como parte de su estrategia de fomentar el desarrollo de contenidos audiovisuales de Andalucía y lograr su financiación y distribución internacional.

El certamen llevará a Cannes cinco películas en work in progress que presentará a los principales profesionales de la industria en colaboración con el Marché du Film, han indicado desde el Festival de Málaga en un comunicado.

Málaga se integra así de nuevo en 'Goes to Cannes', una plataforma de alianzas estratégicas dentro del Marché du Film que aúna a festivales internacionales que apadrinan la presentación de una serie de proyectos.

Este año, en el que España es país de honor de Cannes, los certámenes seleccionados son el Festival de Málaga y el mercado internacional de venta del cine español Spanish Screenings (España), Asia Film Financing Forum (Hong Kong), Queer Screen - Mardi Gras Film Festival (Australia) y Tallinn Black Nights Film Festival (Estonia).

'Málaga Goes to Cannes' tiene como objetivos impulsar la financiación de las películas mediante su presentación a destacados profesionales de la industria; favorecer su difusión y promoción; apoyar la finalización de películas en fase de post producción y hacer viable su distribución internacional.

Los cinco proyectos que presenta el Festival de Málaga a los profesionales de la industria en Cannes, elegidos a través de una convocatoria abierta a empresas productoras andaluzas, son 'On the go', dirigido por María Gisèle Royo y Julia de Castro y producido por Jur Productions, S.L; y 'Solos en la noche', dirigido por Guillermo Rojas y producido por Summer Films.

También 'Caleta Palace', dirigido por José Antonio Hergueta, de MLK Producciones; 'Animal/Humano', dirigido por Alessandro Pugno y producido por Pecado Films; y 'Fueron los días', dirigido por Bernabé Bulnes y producido por Rakia Films.