El Festival de Málaga muestra la intesexualidad de la nueva versión de 'Mi querida señorita'

El director Fernando González Molina ha presentado este domingo 'Mi querida señorita' en la 29 edición del Festival de Málaga, película con la que compite en la sección oficial.

El cineasta navarro, responsable de éxitos como 'Palmeras en la nieve', se ha atrevido a filmar un 'remake' de uno de los grandes clásicos del cine español. En 'Mi querida señorita' se muestra la historia de Adela, solitaria hija única de una familia conservadora, que pasa sus días entre la tienda de antigüedades familiar y las clases de catequesis que imparte, marcada por la protección de su madre y el silencio sobre su intersexualidad, que desconoce pero condiciona su vida.

Una inesperada y hermosa amistad con un sacerdote recién llegado, el regreso de un gran amigo de su infancia y la irrupción de una mujer, Isabel, provocan una reacción en cadena que lleva a Adela a un viaje en busca de sí misma, de Pamplona a Madrid, donde la identidad necesitará del amor y la ayuda de los demás para revelarse.

El director Fernando González Molina ha asistido a la rueda de prensa en el cine Albéniz acompañado por Elisabeth Martínez, Anna Castillo, Manu Ríos, Lola Rodríguez, Nagore Aranburu, intérpretes; intérpretes; además de los productores Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis.

"La película nace de una propuesta un poco kamikaze que me hicieron Javier Calvo y Javier Ambrossi que creían que habían pasado los años suficientes para poder revisitar 'Mi querida señorita' y actualizarla al 2026", ha explicado el director, Fernando González Molina.

Se trataba de "poner luz sobre zonas de la película original que estaban en la sombra. Básicamente, la condición intersexual del personaje protagonista", ha señalado el cineasta navarro.

"Al dar luz sobre esos elementos, también podíamos hacer un homenaje a una película que había formado parte de la historia del cine español, que era un hito y revolucionaria. Pero, desde la humildad, podíamos aportar una nueva mirada sobre activismo, sobre intersexualidad y sobre la condición del personaje", ha añadido..

"Nos parecía muy interesante hacer este viaje de la mano de una actriz intersexual que nos ayudara a contar a este personaje. Nos parecía que en el 2026 era muy importante visibilizar la letra "I" de LGTBI, tradicionalmente invisibilizada", ha compartido Fernando González Molina sobre lo que considera que era otro objetivo importante de este 'remake' del clásico de Jaime de Armiñán.

Además de una revisión, la 'Mi querida señorita' de 2026 difiere de forma sustancial respecto a la original: "Respetando las líneas principales de la película original, pero construyendo una historia nueva con Ana Portero, que es la guionista de la película. Al final, defiende una tesis que es la suya propia y se aleja definitivamente de la película original", ha compartido el director.

Sin duda, encontrar a la protagonista podía parecer un desafío para esta versión de 'Mi querida señorita', partiendo de que la interpretación original fue uno de los mejores trabajos de José Luis López Vázquez.

"Es maravilloso lo que puedes conseguir cuando buscas a la gente adecuada para los personajes. Encontrar a Elizabeth para este personaje es lo que ha hecho la película", ha subrayado Javier Calvo.

"Desde Netflix fue clarísimo desde el primer día. Nació así el proyecto, lo pensamos así, pensamos que donde estaba justamente el interés y la belleza de hacer una versión libre de esta película hoy estaba ahí, en que se pudiese contar así, de esa manera. Si no, no la hubiéramos hecho", ha querido dejar claro Javier Ambrossi, productor junto con Javier Calvo de la cinta.

Y la persona sobre la que ha recaído la responsabilidad de dar vida Adela ha sido Elisabeth Martínez: "Creo que esta es una película importante de ver para todo el mundo porque lo que refleja la intersexualidad es qué pasa cuando no encaja una persona en el modelo de mujer que viene en el libro de biología que todo el mundo tiene en la cabeza, la princesa, o en el modelo de hombre, del leñador. Y no es cosa de la gente intersex, nadie en esta sala encaja en ese modelo perfecto. Quizás hay tres personas en el planeta que encajan".

"50 años después, afortunadamente y de momento, tenemos la libertad para poder contar y decir en voz alta que el personaje es un personaje intersexual, que esto es ser intersexual, que esto es lo que le pasa al personaje y cuál es su relación con su cuerpo, con su familia", ha afirmado el director Fernando González Molina sobre la necesidad de revisar y actualizar un clásico de nuestro cine con su versión de 'Mi querida señorita'.

"Todas hemos puesto más de nosotras para hacerla más personal", ha reivindicado Javier Calvo sobre el carácter único de esta versión. "Pusimos todos los universos en común", ha sumado Javier Ambrossi.

"Si el cine no importa a las personas que lo hacen no sirve de nada, y a todas las personas que estamos aquí nos importa la historia", ha aclarado Javier Calvo, productor con Ambrossi de esta cinta que va a distribuir y emitir Netflix.

"Es una película que está pensada para la gente joven, que llegue a todos, pero que les impacte, porque si ellos y ellas y elles entienden este asunto el futuro va a ser mucho mejor", ha deseado Javier Ambrossi.