El Festival de Málaga recibe las risas cortadas por el frío de 'Lapönia'

Photocall en el Festival de Málaga de la película 'Lapönia'

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director David Serrano ha presentado este lunes 'Lapönia' en la 29 edición del Festival de Málaga, película con la que compite en la sección oficial. El cineasta madrileño vuelve al certamen malagueño, donde triunfó con 'El otro lado de la cama', con una comedia plagada de conflictos.

En 'Lapönia', Nuria, decide invitar a su hermana Mónica, su marido y al hijo de ambos a celebrar una Navidad de ensueño en su casa. El plan se presenta perfecto hasta que la niña le cuenta a su primo que ese hombre con barba blanca que supuestamente deja regalos a los niños no existe.

La noche acaba convirtiéndose en una batalla campal en esta comedia que saca a relucir secretos inconfesables y que plantea el debate sobre qué es más adecuado, si contar la verdad a toda costa o mantener la ilusión, aunque sea a base de mentiras.

A la rueda de prensa en el cine Albéniz ha asistido el director David Serrano acompañado por Natalia Verbeke, Julián López, Ángela Cervantes y Vebjorn Enger, intérpretes, además de por el productor Javier Méndez.

Ha sido un largometraje de primeras veces para David Serrano: "Es la primera película que dirijo que no escribo y es la primera que hago por encargo". 'Lapönia' le llegó "de manos de Javier Méndez, que ve una obra de teatro que él piensa que se puede transformar en película y les encarga a los guionistas, autores de la obra también, que hagan una versión para cine. Me pasó el guión y la verdad es que me encantó", ha confesado el cineasta.

Dos parejas encerradas en una casa discutiendo de forma acalorada sobre lo que en principio parece superficial pero acaba siendo profundo. Ya la obra teatral tenía ecos de 'Un díos salvaje', de la dramaturga Yasmina Reza, que llevó al cine Roman Polanski. "En el momento en que Javier me mandó el guión y lo leí, enseguida me fui a revisar la película de Polanski", ha reconocido David Serrano.

Pero 'Lapönia', al contrario de 'Un dios salvaje', reduce mucho la dosis de violencia: "Yo creo que ya llegamos a un punto de violencia muy alto", pero "si hubieran pegado puñetazos me parece que hubiera dificultado mucho el final", explica el cineasta madrileño. Porque el filme español pretende ser "conciliador", en palabras de Julián López, uno de los protagonistas.

Partiendo de una obra de teatro, y después de un guión, la que actores y director coinciden en calificar de "muy bueno", en las semanas de ensayo que disfrutaron lo transformaron un poco. "Los cinco trabajamos el texto durante estas cuatro semanas de ensayo, sobre todo la primera semana. Y siendo muy fieles a lo que habían escrito Marta Buchaca y Cristina Clemente, sí que intentamos de alguna manera que la película también fuera un poco nuestra", ha explicado David Serrano.

"Sí, lo bueno es que tuvimos mucho tiempo para ensayar y para ir interiorizando todos esos textos que es verdad que en muchas ocasiones los hicimos nuestros. Lo que pasa es que está tan bien escrita, y cuando un texto está tan bien escrito es más fácil memorizarlo. Porque ya te lo pide directamente el cuerpo", ha compartido la actriz Natalia Verbeke, que ya ha trabajado antes con Davis Serrano. Ambos triunfaron en el Festival de Málaga con 'El otro lado de la cama' en 2002.

Si hay un esfuerzo innegable en 'Lapönia' es el del actor noruego Vebjorn Enger, quien además de interpretar en español tuvo que aprender algo de finés: "Y quise aprender el español. Yo quise intentar tener una carrera aquí en España y también sueño con hacer cine y teatro en el mundo hispanohablante en general", ha detallado el propio Enger.

"Todos alaban el trabajo de Vebjorn, pero yo tuve que dejar atrás mi acento manchego por uno castellano", ha bromeado Julián López. El actor sí ha sido más serio al hablar de la mentira, uno de los temas de 'Lapönia': "Viva la mentira. Yo soy defensor de la mentira como algo necesario para no herir y proteger".