El Festival Oh, See! Málaga desvela su cartel para mayo con Xoel López, Zahara, Veintiuno y Nena Daconte. - FESTIVAL OH, SEE! MÁLAGA

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Oh, See! Málaga, el festival que desde hace ocho años inaugura la primavera musical, vuelve los días 22 y 23 de mayo de 2026 al Auditorio Municipal, su hogar habitual, con un cartel que reúne sobre el escenario a referentes de la escena como Xoel López, Zahara --que llega "con su espectacular formato RAVE"--, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana, Veintiuno y Nena Daconte.

Así lo han informado en una nota, en la que han destacado que se mantienen "fiel" a su filosofía "de confort, cercanía y calidad artística" y que el cartel de la próxima edición "combina nombres consagrados con nuevas apuestas que ya están dando forma al futuro de la música independiente nacional".

Así, a los ya mencionados se suma "una sólida selección de talento emergente, entre los que destacan Vera Fauna, Repión o Vangoura". También estarán presentes algunos de los proyectos "más prometedores del momento", como Paco Pecado, Victorias, DenisDenis o Bauer, "que llegan pisando fuerte y con un futuro brillante por delante".

El festival continúa aportando además su propuesta electrónica con una decena de DJs. Entre ellos, destaca la presencia de Second DJs, en el escenario principal de Oh, See! Málaga, además de un line-up para Oh, See! Club, con djs como Sonido Tupinamba, Chitara, Fran Deeper o Sr. Lobezno.