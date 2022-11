El Festival de Teatro de Málaga celebra su 40 aniversario con 67 funciones de 46 espectáculos diferentes

MÁLAGA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cuadragésimo aniversario del Festival de Teatro de Málaga se celebra con una programación formada por 67 funciones de 46 espectáculos diferentes y que nuevamente alterna estrenos nacionales de relevancia, con espectáculos internacionales.

Así, la Fundación "la Caixa" vuelve a colaborar con el encuentro organizado por los teatros municipales de Málaga, que por tercer año consecutivo se desarrollará en dos actos, el primero del 7 de enero al 5 de febrero de 2023 y el segundo del 24 de abril al 4 de mayo.

De este modo, los intérpretes Kiti Mánver, Miguel Rellán, El Brujo, Carmelo Gómez y Vicky Peña, las compañías de Finzi Pasca y Pippo Delbono, T de Teatre, Las Niñas de Cádiz, Atalaya y el CDN y el director Carlos Saura son algunos de los nombres con los que contará esta edición.

La concejala de Cultura, Noelia Losada; el gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar; el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso, y la responsable de acción social de CaixaBank en Andalucía, Yolanda Solero, han explicado este martes las claves del 40 Festival de Teatro de Málaga.

La edición 2023 contará con seis estrenos absolutos, dos de ellos nacionales, el 'Lorca' de Saura y 'Esta sí tenemos que bailarla', de Todo al Tres Producciones y con la malagueña Rocío Vidal en el elenco, "y el resto escogido entre lo más esperado de la creación local, ya que una de las máximas de la cita es el apoyo al tejido escénico de la ciudad".

Mánver y Rellán recibirán el Premio Málaga de Teatro y el Premio Ángeles Rubio-Argüelles, instituido el año pasado, recaerá en T de Teatre, compañía fundada en 1991 por cinco actrices que decidieron crear sus propios proyectos.

Precisamente, 'Delicadas', de T de Teatre, es una de las obras incluidas en el programa Teatro en Femenino, un apartado concebido para resaltar el papel de la mujer como creadora escénica. 'Siempreviva', de Mar Gómez, y 'Una habitación propia', de Clara Sanchis, completan el ciclo.

También acudirán a la ciudad obras dirigidas por Laila Ripoll, Alfonso Zurro, José Carlos Plaza, Claudio Tolcachir, Mario Gas, Chema Cardeña, Daniel Veronese, Carlota Ferrer, Yayo Cáceres, Sergio Peris Mencheta, Antonio Álamo, Secun de la Rosa y Juan Carlos Rubio.

Sobre las tablas se podrá ver a intérpretes como Ana Fernández, Alejo Sauras, Mina El Hammani, Ana Rayo, Diana Palazón, Gloria Muñoz, Manuel Galiana, Helio Pedregal, India Martínez, María José Goyanes, María Pujalte, Fran Perea, Gonzalo de Castro, Pedro Mari Sánchez y Carlos Hipólito, entre muchos otros.

Las entradas se pueden adquirir desde las 18.00 horas de este martes en las taquillas del Teatro Cervantes o en Internet a través de Uniticket y de la web del teatro.

Hasta el 6 de enero habrá descuentos progresivos para todos los espectáculos programados en el Teatro Cervantes excepto 'Se suspende la función' y 'Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó'. La rebaja será del 10% si se adquieren entradas para cuatro obras, del 15% para cinco y del 20% si se compran para seis o más espectáculos.

EL FESTIVAL, EN EL CERVANTES Y ECHEGARAY

El festival comenzará con cuatro propuestas. Por un lado, el Cervantes recibe 'Rif (de piojos y gas mostaza)' el sábado 7 de enero, de Micomicón y el Centro Dramático Nacional, una obra dirigida por Laila Ripoll que ahonda en el desastre de Annual. Además, también acogerá 'Las bingueras de Eurípides', de Las Niñas de Cádiz, el domingo 8.

Por su parte, el Echegaray acerca el teatro independiente madrileño con la premiada 'Cabezas de cartel' el sábado 7 de enero y recibe su primer infantil, 'Las aventuras de la intrépida Valentina', títeres para pequeños de cinco años en adelante el domingo 8.

La segunda semana propone cuatro obras en el Cervantes y seis programas en el Teatro Echegaray. Así, 'Atra bilis' llega el martes 10 de la mano de Laila Ripoll. Al día siguiente acogerá 'El público', un montaje de Teatro Clásico de Sevilla dirigido por Alfonso Zurro.

El viernes 13 José Carlos Plaza trae su adaptación de 'El sueño de la razón', título de Antonio Buero Vallejo. El sábado 14 y domingo 15 llegará 'Las guerras de nuestros antepasados', adaptación de Eduardo Galán de la novela de Miguel Delibes, con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso en escena.

El Echegaray se abrirá para el Especial Ziggy Stardust del 'VIII Anverso/Reverso' el lunes 9, para 'Carne' el martes 10, para poner en escena 'Donde mueren las palabras' el miércoles 11 y para 'Lyribélula. Crisálida en 3 arias' el viernes 13. La semana también dará para 'Sí, a todo' de Antonio Álamo el sábado 14 y para el doble pase dominical del infantil 'Piano clown concerto' el domingo 15.

Ese fin de semana también se representará en el Hotel AC Málaga Palacio 'Ellas de oro', que estará presente hasta la primera semana de febrero.

Otra de las obras que llegarán es 'El avaro de Molière', 'Edipo. A través de las llamas', 'Ladies football club' y 'Los secuestradores del lago Chiemsee'. La semana acabará con el estreno de 'Se suspende la función', una producción de Esther Ramallo y Juanma Lara dirigida por este último.

'SIEMPREVIVA' ARRANCA TEATRO EN FEMEMINO

La actividad del Teatro Echegaray continuará con 'One night at the golden bar' y con el estreno de 'FFF ¿Cuánto vale una camiseta?'. Por su parte, Teatro en Femenino comenzará con 'Siempreviva', danza-teatro con música en directo, y el infantil 'Malebable'.

El Cervantes continuará con 'Lorca' de Saura, "una zambullida del veterano cineasta" en la vida del poeta a través de los ojos de una mujer de nuestro tiempo, que llegará el jueves 26 de enero.

El Brujo, un habitual del Festival de Teatro de Málaga, llega al día siguiente con 'Los dioses y dios. Reflexión libre a partir de 'Anfitrión', de Plauto', un recorrido sorprendente, emocionante y cómico por la mitología. Tras entregar el Premio Málaga de Teatro a Kiti Mánver el sábado 28, la semana acabará con 'Susan y el diablo', pieza de Chema Cardeña, el domingo 29.

Un estreno nacional continuará la actividad en el Teatro Echegaray, 'Esta sí tenemos que bailarla', "una road-movie salvaje, honesta y canalla en la que dos mujeres en sus cuarenta deciden huir de sus vidas durante una noche".

El festival continuará con la adaptación del texto de Virginia Woolf 'Una habitación propia' y con la obra de Secun de la Rosa 'Las piscinas de la Barceloneta'. El infantil 'Demo. Elegía del momento', teatro de máscaras, títeres y danza contemporánea, cerrará la semana el domingo 29.

El final de enero y primeros días de febrero la actividad se centra en el Teatro Echegaray. Así, encenderá los focos el lunes 30 para 'M.C. Manco y de La Mancha', premiada tragicomedia que arranca con la búsqueda de los huesos de Miguel de Cervantes en el madrileño Convento de las Trinitarias Descalzas en el año 2015.

Otra obra será 'El arrepentido', que coproducen dos compañías malagueñas muy activas, SilencioDanza y Jóvenes Clásicos. El último infantil del encuentro, 'Un trocito de luna', llegará el domingo 5 de febrero.

EL SEGUNDO ACTO DEL 40 FESTIVAL

El lunes 24 de abril empezará el segundo acto del Festival con 'De algún tiempo a esta parte. Fracaso?', estremecedor monólogo que Max Aub escribió en 1939. Al día siguiente, tendrá lugar la representación de una adaptación de 'El proceso de Kafka', dando paso el miércoles 26 a 'El beso de la mujer araña, de Pentación Espectáculos', que pone frente a frente a Eusebio Poncela e Igor Yebra. Otras obras que llegan son 'Retorno al hogar' o 'Cigarreras'.

Mayo recibe tres obras, todas en el Teatro Cervantes. 'Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó' el lunes 1 de mayo y 'Nuda' dos días después. La cita concluirá el jueves 4 con 'Vive Molière. Un homenaje al genio de la comedia'.