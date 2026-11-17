Archivo - Imagen de archivo de un aparcamiento - AYTO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha solicitado la apertura de juicio oral y una pena de tres años de prisión para el exgerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios de Málaga (Smassa), Manuel Díaz, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y acoso laboral.

La petición de la Fiscalía contempla, además de los tres años de prisión, distintas penas de inhabilitación y una multa de 111.000 euros. Los hechos investigados están relacionados con las presuntas presiones ejercidas sobre una responsable técnica de la empresa municipal para favorecer determinadas decisiones vinculadas a la adjudicación y ejecución de las obras del aparcamiento de Pío Baroja.

El ministerio público también solicita una indemnización para la trabajadora presuntamente perjudicada y señala al Ayuntamiento de Málaga y a Smassa como posibles responsables civiles subsidiarios.

Así, tras conocerse, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha exigido "explicaciones políticas inmediatas" al alcalde, Francisco de la Torre.

"Lo que estamos conociendo sobre la Smassa es de una gravedad extraordinaria y exige explicaciones políticas inmediatas", ha asegurado Ruiz Araujo, al tiempo que ha advertido de que "las responsabilidades políticas no pueden esperar a una sentencia".

Ha insistido en que "estamos hablando de una empresa pública, de dinero de todos los malagueños y de presuntas presiones a una trabajadora municipal para favorecer determinadas decisiones".

Paralelamente, el procedimiento judicial ha registrado nuevos avances a instancias de la acusación popular ejercida por el PSOE. Para Ruiz Araujo, las últimas actuaciones judiciales "ponen de manifiesto la necesidad de esclarecer lo sucedido en la gestión de una empresa municipal que debe estar sometida a los máximos controles y garantías de transparencia".

El portavox municipal del PSOE ha insistido en que "las acusaciones conocidas afectan a cuestiones especialmente sensibles, como la utilización de recursos públicos, los procedimientos de contratación y el respeto a la independencia de los profesionales técnicos".

"Por supuesto, respetamos la presunción de inocencia, y será la justicia quien determine las responsabilidades penales", ha manifestado, antes de recordar que ello no exime al gobierno municipal de "ofrecer las explicaciones que corresponden sobre la gestión y supervisión de Smassa".

En este sentido, Ruiz Araujo ha situado directamente la responsabilidad política en el alcalde: "No puede seguir mirando hacia otro lado. Tiene que explicar qué sabía, desde cuándo lo sabía y por qué ha mantenido su confianza hasta hace no mucho en el gerente de la Smassa", ha afirmado.

Los socialistas consideran "imprescindible que el alcalde aclare qué mecanismos de control se ejercieron sobre la empresa municipal, qué conocimiento tenía el gobierno local de las presuntas irregularidades y qué actuaciones se adoptaron para garantizar la legalidad de los procedimientos y proteger a los trabajadores públicos ante posibles presiones".

Ante los hechos Ruiz Araujo ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista volverá a solicitar la constitución de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Málaga para esclarecer las presuntas irregularidades en la gestión de Smassa y depurar las responsabilidades políticas que correspondan.

El portavoz socialista ha recordado que el PP ya rechazó en su día la creación de esta comisión, pero ha considerado que los nuevos acontecimientos judiciales "hacen insostenible mantener aquella negativa".

"Con todo lo que estamos conociendo, el alcalde no puede volver a negarse a una comisión de investigación. Le damos una nueva oportunidad para que demuestre que no tiene nada que ocultar", ha señalado.

Por último, el portavoz socialista ha reclamado que el Ayuntamiento "facilite toda la documentación requerida, colabore plenamente con la investigación judicial y asuma las responsabilidades políticas que puedan derivarse de lo sucedido".

"Desde el Partido Socialista exigimos transparencia absoluta y colaboración con la Justicia, y que se depuren las responsabilidades políticas que correspondan", ha señalado Ruiz Araujo, que ha advertido de que "Málaga no merece que la sombra de las sospechas se instale sobre sus empresas públicas, y mucho menos que el alcalde responda con el silencio".