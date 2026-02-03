El Foro Nacional de Hostelería reúne en Málaga a más de 400 asistentes y logra un gran respaldo institucional

El Foro Nacional de Hostelería reúne a más de 400 asistentes y logra un gran respaldo institucional - HOSTELERÍA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El VI Foro Nacional de Hostelería, celebrado este martes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), ha concluido con un balance muy positivo y consolidándose como un espacio de referencia para el análisis y el debate sobre el presente y el futuro del sector. Bajo el lema "La gastronomía como eje cualitativo del destino turístico", el encuentro ha reunido a 400 profesionales de la hostelería, el turismo y las administraciones públicas.

Organizado por la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía y Hostelería de España, el Foro ha puesto de relieve el papel estratégico de la gastronomía como elemento diferenciador de los destinos turísticos, así como su contribución a la sostenibilidad, la innovación y la creación de valor en los territorios.

El programa ha contado con ponencias y mesas de diálogo en torno a la sostenibilidad, la innovación y la gastronomía como marca destino, así como con la intervención destacada del chef Toño Pérez, del restaurante Atrio (Cáceres), tres estrellas Michelin.

Durante el acto inaugural, el presidente de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, ha destacdo que "este Foro demuestra, una vez más, que la hostelería es un motor económico y social de primer nivel y que la gastronomía se ha convertido en una herramienta clave para reforzar la competitividad de nuestros destinos". Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración entre empresas e instituciones para afrontar los retos del sector.

Por su parte, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha señalado que "la elevada participación y el nivel de los ponentes confirman que este Foro es ya una cita imprescindible para toda la cadena de valor de la hostelería", y ha añadido que "apostar por la gastronomía es apostar por un turismo de mayor calidad y más sostenible".

Desde el ámbito institucional, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha afirmado que "la gastronomía andaluza es uno de nuestros grandes activos como destino y encuentros como este foro son fundamentales para seguir avanzando en sostenibilidad, innovación y excelencia".

Y el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha valorado que "Málaga y Andalucía vuelven a situarse en el centro del debate nacional sobre turismo y gastronomía, dos sectores estratégicos para nuestra economía", y ha destacado el papel del producto local como elemento de identidad y desarrollo.

Por último, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha resaltado que "la ciudad es un escenario idóneo para acoger foros de este nivel, que refuerzan nuestra proyección como destino gastronómico y turístico de primer orden", y ha puesto en valor la capacidad de la hostelería para generar empleo y cohesión social.

Con esta sexta edición, el Foro Nacional de Hostelería refuerza su vocación de convertirse en una cita anual ineludible para los profesionales del sector y en un espacio de reflexión estratégica sobre los desafíos y oportunidades de la hostelería y el turismo gastronómico en España.

LA GALA DE LOS PREMIOS DE HOSTELERÍA SERÁ EN CÓRDOBA

Durante el tramo final del Foro Nacional de Hostelería, la federación andaluza ha presentado la III Gala Anual de los Premios de Hostelería de Andalucía, que se celebrará el próximo 9 de marzo en Córdoba.

El acto ha contado con la intervención de Javier Frutos, presidente de Hostelería de Andalucía, Marian Aguilar, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, así como del presidente de Hostecor Jesús Guerrero, quienes han destacado la importancia de estos galardones como reconocimiento a la excelencia, el compromiso y el talento del sector hostelero andaluz.

Durante la presentación se han dado a conocer los principales detalles de una gala que celebrará su tercera edición que, tras Jaén y Granada, reunirá a los profesionales más destacados del sector y en la que se concederán distinciones a la excelencia empresarial hostelera, al mejor comunicador y al mejor expediente académico, poniendo en valor la trayectoria y la aportación de la hostelería al desarrollo económico y social de Andalucía.