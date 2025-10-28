El Foro de Turismo de Málaga aborda las novedades de conectividad aérea y promoción turística internacional

Foro De Turismo En El Museo Aeronáutico Presidido Por Jacobo Florido, Concejal De Turismo Del Ayuntamiento De Málaga. Foto: Daniel Pérez - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) - El concejal delegado de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, ha presidido este martes la sesión correspondiente al mes de octubre del Foro de Turismo de la ciudad de Málaga, que reúne mensualmente a los principales representantes del sector turístico.

En esta ocasión, el encuentro ha tenido lugar en el Museo Aeronáutico de Málaga, ubicado en la plaza Pierre-Georges Latécoère, en el entorno del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, una sede vinculada a la temática central de esta edición: la conectividad aérea y su papel en el crecimiento turístico del destino.

Durante el foro, el director del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Pedro Bendala, ha presentado el proyecto de ampliación y modernización de la infraestructura aeroportuaria.

Asimismo, el Área de Turismo ha informado del balance de la promoción turística más reciente, destacando la participación de Málaga como Ciudad Invitada en la Fiesta Nacional de España en Miami y la presencia del destino en el Tourism Innovation Summit.

En el capítulo de promoción internacional, se ha avanzado el trabajo preparatorio para la participación en la World Travel Market de Londres, una de las principales ferias profesionales del sector a nivel mundial.

El Málaga Convention Bureau ha detallado las últimas acciones ejecutadas y las próximas candidaturas para la captación de congresos y eventos de alto impacto, reforzando el posicionamiento de Málaga en el segmento MICE.

Por su parte, las áreas municipales de Cultura y Deporte, junto con Fycma, han trasladado sus balances de actividad, incluyendo los avances relativos a la próxima Gala Michelin, que se celebrará por primera vez en Málaga, y al Torneo de Golf Femenino Andalucía Costa del Sol Open de España.

El Foro de Turismo de Málaga sigue consolidándose como "un espacio estable de interlocución, colaboración y planificación estratégica entre la administración local y los agentes turísticos, facilitando una visión compartida del crecimiento del destino en un contexto de competitividad global", han señalado en un comunicado.

La sesión ha contado con la bienvenida e incorporación de Priya Hathiramani, nueva asesora de la Concejalía Delegada de Turismo y Promoción de la Ciudad, para la gestión de Congresos (Convention Bureau).