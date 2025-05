Fran Perea lanza su nuevo sencillo, 'Tras la puerta', que da la palabra a un maduro Marcos de 'Los Serrano'

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El cantante Fran Perea lanza este jueves un nuevo sencillo, titulado 'Tras la puerta', canción que da la palabra a un Marcos, su personaje en la serie 'Los Serrano', maduro, que ha vivido y que, desde su experiencia, canta a la chica de la habitación de al lado.

Marcos Serrano es el personaje más conocido de la carrera del malagueño, el que lo hizo popular y por el que, aún 22 años después, lo siguen identificando tanto en España como fuera. "¿Qué habría escrito Marcos Serrano a la chica de la habitación de al lado si hubiese madurado? La respuesta está en 'Tras la puerta'", han indicado en una nota.

La canción es una adaptación de un poema escrito por Alfredo Mancera, primo de Fran Perea, compuesto en la época en la que interpretaba a Marcos. Para la producción musical, se ha contado con Alfonso Samos, que ha acompañado a Fran desde sus comienzos.

El tema tiene un sonido "cercano al pop independiente, pero con el sello Perea, con sonidos orgánicos mezclados con tintes más vanguardistas estribillo pop y también tiene una intro con una atmósfera onírica que completa un crisol de sensaciones", explica Samos.

Esta canción está enmarcada en el nuevo proyecto musical de Fran Perea, 'El hombre invisible', en el que los personajes de la carrera de Fran "asumen el control y alzan la voz para describir a la persona; Perea se aparta, desaparece y otras manos trazarán sus formas: da la palabra a sus personajes".

El sencillo llega acompañado de un videoclip que es "un ajuste de cuentas con el mito; porque si hay un personaje tras el que Fran Perea desapareció ese fue Marcos Serrano". "Me da la sensación de que yo me volví invisible en aquellos años. El título de este disco no está puesto al azar. Me encantaría que la gente supiera que yo, en aquella serie, interpretaba a un personaje que estaba muy lejos de mi forma de ser, pero al que intenté darle toda la complejidad que pedía. Evidentemente, lo conseguí", ha señalado el artista.

Marcos significó un antes y un después en la carrera de Perea: "Cuando estaba grabando la serie o los primeros discos, no era consciente de lo importante que iba a ser el resto de mi vida. Con el tiempo fui dándome cuenta... Es normal, cuando vives un fenómeno de tal dimensión eres incapaz de asimilarlo. Hoy, echando la vista atrás, solo puedo sentir agradecimiento", añade el malagueño.

Sobre lo que pervive de Marcos Serrano en Fran Perea, asegura que fue "muy especial para mí. Era un adelantado a su tiempo: un tipo sensible, que rompía los cánones de lo heteronormativo, y le daban mucha caña por eso (y a mí también, evidentemente, por ser el actor que lo interpretaba). Me alegro mucho de haberle dado vida: pienso que ayudó a mucha gente y se convirtió en referente para algunos jóvenes que no se reconocían en ciertos comportamientos".

GUIÑOS A MÁLAGA

Cada tema de 'El hombre invisible' viene acompañado de una portada y de un videoclip, dirigido por Ángel Velasco y rodado en los Teatros Luchana de Madrid, que completan el proyecto en sus dimensiones gráfica y audiovisual.

En este caso "no es solo un videoclip, es un ajuste de cuentas con el mito. Un espejo invertido. Una historia contada desde dentro". "El artista se reencuentra con su reflejo más conocido --y más ajeno-- para preguntarse ¿qué es más real, lo que somos o la imagen que proyectamos? Hoy, Marcos se mira en los ojos de Fran. Y viceversa".

En cuanto a la portada, en el paisaje, como ya ocurrió anteriormente, hay un guiño a su origen, con la Peña de los Enamorados de Antequera (Málaga) como símbolo del romance de Marcos y Eva en 'Los Serrano'. Y también rombos y el gorro de arlequín que trasladan "a esa burla que ha sufrido Marcos y que ha traspasado la pantalla hasta Fran. Otra vez ese 'Fran Perea el que lo lea, que el malagueño ha sabido llevarse a su terreno para reírse de sí mismo".

El nuevo álbum de Fran Perea 'El hombre invisible' es el séptimo trabajo de estudio del malagueño y quinto que publica de forma independiente bajo su sello propio, 'Sinfonía en Nobemol', que evoluciona y se reinventa como NBL Música junto a Víctor Elías, con el que ya produjo 'Uno más uno son 20' (2023).