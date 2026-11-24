La portavoz de IU Andalucía y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, junto a la portavoz de Un Techo por Derecho, Rosa Galindo. - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU Andalucía y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, se ha dirigido este martes a las "miles de mujeres indecisas" de la provincia apelando a la movilización del voto feminista en los comicios electorales del próximo 29 de noviembre, advirtiendo de que "el Partido Popular y Vox tienen una agenda reaccionaria que ya están desplegando en Andalucía. Esa agenda reaccionaria nos ha situado a las mujeres como enemigas, y es que no se esconden, vienen a por las mujeres".

Por su parte, Morillas ha precisado que "el otro día escuchamos a Moreno bromear sobre los asesinatos machistas, y lo que es aún peor, ha puesto la protección de las víctimas de violencia machista en nuestra tierra en manos de un partido, Vox, que niega la existencia de las violencias machistas cuando en nuestra provincia han sido ya asesinadas siete mujeres en lo que va de 2026, y cuando cada día se producen doce denuncias por violencia machista en Málaga", según ha detallado la formación a través de un comunicado.

Asimismo, la edil, ha subrayado que "en el año 2023, en las Elecciones Generales, fue la movilización feminista de las mujeres la que consiguió evitar que el Partido Popular y Vox entraran con la motosierra en el Gobierno de España".

"Fue la movilización feminista la que evitó que Santiago Abascal fuese vicepresidente del Gobierno. Y nosotras lo tenemos muy claro, el próximo 29 de noviembre vamos a ser también las feministas las que evitemos un Gobierno de la ultraderecha que viene a derogar los derechos que han conquistado las mujeres", ha añadido Morillas.

De este modo, ha asegurado que han conseguido estos ocho años "avances fundamentales, como el derecho al desempleo de las trabajadoras sin hogar, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o las leyes feministas que ponen el consentimiento en el centro". No obstante, creen que "el voto feminista tiene que servir, no para quedarnos como estamos, sino para parar al fascismo y, sobre todo, nos tiene que permitir que vayamos a por más derechos".

En este sentido, Morillas, ha apuntado que "queremos un proyecto de país feminista en el que se acabe con la brecha salarial, en el que se amplíen los permisos de cuidados, en el que las maestras y los maestros eduquen en la cultura de la igualdad y en la cultura del consentimiento sin que haya personas como Ayuso, en Madrid, señalándolos criminalizándolos y persiguiéndolos".

"Necesitamos un proyecto de país feminista en el que, lejos de derogar las leyes que protegen a las mujeres, se avance en su aplicación, por ejemplo, suspendiendo el régimen de visitas a los maltratadores, porque no hay ningún maltratador que sea un buen padre", ha agregado.

Por este motivo, la edil ha insistido en "este llamamiento al voto feminista". "Hay fuerzas políticas que frivolizan y politiquean, quitándole importancia a quien gobierne España. Yo hoy quiero decirlo con claridad; no es lo mismo que gobierne España quienes quieren eliminar el derecho al aborto, que quienes planteamos la necesidad de que el aborto se garantice en la sanidad pública", ha advertido.

"No es lo mismo que gobierne en Madrid quienes quieren eliminar las leyes que protegen a las mujeres frente a las violencias machistas o que gobernemos desde el Frente Amplio garantizando que se suspende el régimen de visitas a los maltratadores y que se ponen todos los recursos para combatir todas las formas de violencia machista", ha apostillado.

Por último, Morillas ha enfatizado que en la provincia de Málaga, "el Frente Amplio está disputando el diputado con Vox, por eso yo hoy apelo al voto decisivo feminista, al voto decisivo de las mujeres, porque el debate que hay este 29 de noviembre es o derecha reaccionaria y machista o derechos feministas para todas las mujeres".

Por su parte, la candidata del Frente Amplio al Congreso y portavoz de Un Techo por Derecho, Rosa Galindo, ha manifestado que "en este contexto del 25 de noviembre, donde se conmemora el Día Internacional contra las Violencias Machistas, hay que resaltar que la punta del iceberg son los asesinatos de tantas mujeres que estamos viendo, desafortunadamente, casi cada día. Pero detrás de todo eso hay otro tipo de violencias que están sufriendo las mujeres".

En este sentido, Galindo ha puesto el foco en "esas mujeres que viven en los márgenes, esas mujeres que están en situación de vulnerabilidad y en esa violencia que están ejerciendo las mismas instituciones públicas. Y digo que la están ejerciendo las mismas instituciones públicas porque son a las mujeres a las que, diariamente, las instituciones públicas les dan la espalda. En este momento hay cinco mujeres acampando en la puerta del Ayuntamiento y creo que es importante que lo sepa la ciudad de Málaga entera".

"Hay cinco mujeres en la puerta del Ayuntamiento acampando porque después de agotar todos los servicios que les pueden ofrecer las administraciones públicas, han tenido que acabar acampando en la puerta del Ayuntamiento porque no tienen alternativa habitacional", ha sostenido.

"Por lo que sea, también, esas mujeres suelen ser mujeres gitanas, mujeres racializadas, mujeres migrantes, mujeres trabajadoras que a pesar de trabajar, son personas pobres porque no les da la vida para pagar una casa y para poder llenar su nevera", ha criticado.

Por último, la candidata del Frente Amplio ha concluido que "es una denuncia que hay que poner alto y claro. Las mujeres son las que más sufren estos recortes y estas situaciones, tanto cuando nos quedamos sin suministros básicos como cuando nos quedamos sin viviendas. Somos las mujeres las que más sufrimos esto. Y en este contexto del 25 de noviembre contra las violencias machistas, esto tiene que también estar en el centro".