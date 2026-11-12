El Frente Amplio arranca su campaña en Málaga como "la única fuerza capaz de acabar con la especulación" en la provincia

El cabeza de lista del Frente Amplio al Congreso en Málaga, Rafael Borrego, en el inicio de campaña. - FRENTE AMPLIO MÁLAGA

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Frente Amplio por Málaga al Congreso, Rafael Borrego, ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre y ha reivindicado que la coalición de izquierda es "la única fuerza capaz de acabar con la especulación" en la provincia malagueña.

El acto de inicio de la campaña en Málaga capital ha tenido lugar delante del antiguo edificio de Correos, "que ha sido vendido, casi regalado a un fondo buitre, y no solamente un fondo buitre, sino un fondo buitre israelí, a un magnate israelí", ha dicho Borrego.

Así, ha señalado que esto es "un símbolo de todo lo que está mal con la vivienda, patrimonio público vendido para que un magnate haga negocio, en un momento en el que nos están echando de nuestros barrios, de nuestras ciudades, en el que se nos dice simplemente tenemos que adaptarnos, como si fuese la Ley de la gravedad, tenemos que asumir que tenemos que irnos, que ahora, de repente, vivir en nuestras ciudades cuesta 1.200 euros porque sí y que nos vayamos, no nos da la gana".

"Ese es el consenso que quiere imponer la derecha y la extrema derecha, la ley del más fuerte, la de que los poderosos hagan lo que les da la gana. Pues no nos da la gana y ese no es nuestro consenso, no queremos seguir la senda de los Milei, los Donald Trump, los Netanyahu. El Frente Amplio viene con otra idea, viene con otro consenso: el de la mayoría", ha manifestado.

Así, Borrego se ha referido a ese consenso de la mayoría y el Frente Amplio con "defender salarios dignos, salarios que permitan vivir y no solamente sobrevivir. Pagarnos una casa y tener una casa en nuestra ciudad, en nuestros barrios y no tener que irnos y separarnos de nuestras familias".

También ha señalado que el Frente Amplio "defiende una educación pública, una sanidad pública, un reparto de la riqueza" y ha defendido que "un sitio como Málaga, con tantísima riqueza, no puede ser un botín que se queden unos pocos, hay tanta riqueza que hay que repartirla".

Asimismo, Borrego ha hecho referencia a la huelga general y ha apuntado que "tuvo un seguimiento enorme. Miles y miles de personas, 50.000 dicen las estimaciones de Málaga, salieron a la calle a pesar de que caía un diluvio" y ha asegurado que el Frente Amplio recoge el testigo de los participantes, "recoge ese guante de escuchar a la mayoría, de atender los problemas de la mayoría y llevarlos al Congreso para solucionarlos".

"Porque la idea del Frente Amplio es gobernar, juntar fuerzas y gobernar, seguir yendo para arriba como muestran las encuestas, seguir avanzando, asumir los retos, combatirlos y superarlos, y llegar a juntar fuerzas para gobernar, porque así es como se cambian las cosas, así es como se solucionan los problemas", ha advertido.

El candidato número uno en Málaga se ha referido al decreto de vivienda convalidado en la Diputación Permanente y ha asegurado que "aprobar estas iniciativas, dar estas soluciones en la vida diaria es lo que salva muchas vida, es lo que evita que se rompan familias y comunidades".

"Al final hablamos de eso, de que el Frente Amplio viene a juntar fuerzas para gobernar, no para quedarse en la retaguardia, no para quedarse en la comodidad de la queja de 'Team Sofá'", ha indicado Borrego.

Por su parte, la candidata del Frente Amplio al Senado Rosario Luque ha afirmado que la coalición "somos las hijas de la clase trabajadora que llegaremos a las instituciones para conseguir derechos" y ha marcado objetivos como "la empatía con la gente" y los planteamientos ecologistas y animalistas, además del derecho a la vivienda.

Así, ha destacado la necesidad de "defender y blindar los servicios públicos, en nuestras ciudades y en España entera". "Mientras la ultraderecha y la derecha hace negocio con las funciones públicas del Estado, nosotras queremos protegerlas", ha apuntado Luque, quien ha puesto el foco en la sanidad y en la educación públicas y en su protección.

La candidata al Senado ha señalado que está en el ADN de el Frente Amplio "ser feministas" y ha recordado que el 25 de noviembre "será el día de salir a la calle para reivindicar el Día Internacional Contra las Violencias Machistas". Así, ha llamado a la movilización y a la acción ese día "para que la ola feminista le diga a la caverna ultraconservadora machista que el 29 de noviembre no pasarán".

"Nosotras le decimos a la ultraderecha negacionista que practica la violencia machista institucional que no pasarán, que no vamos a retroceder en los derechos feministas de las mujeres, que hemos sido asesinadas debido a ese machismo y que existen leyes en nuestro país que no van a ser derogadas por la derecha y por la ultraderecha", ha concluido.